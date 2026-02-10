La Fundación Deporte Joven del CSD celebra 30 años junto al deporte español. - FDJ

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Deporte Joven, que se constituyó un 8 de febrero de 1996 a instancias del Consejo Superior de Deportes (CSD), con el respaldo de distintas entidades fundadoras integradas en el Patronato de la institución, celebra durante este 2026 sus 30 años al servicio del deporte español.

Durante las tres décadas de historia de la fundación, el Patronato se ha renovado, recibiendo nuevas incorporaciones y actualmente la integran el CSD, Fundación ACS, Cruz Roja Española, Fundación LaLiga, Joma Sport, Loterías y Apuestas del Estado, Grupo Ortiz, Grupo Social ONCE, Renfe, Corporación RTVE y Unipublic.

Asimismo, forman parte de ella cuatro patronos fundadores y dos patronos nominales, que completan el órgano de gobierno de la institución, presidida por José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD.

A los pocos años de su creación, la Fundación Deporte Joven completó además el proceso de absorción de la Fundación Lilí Álvarez. Asumía de esta forma el legado deportivo y social de una figura emblemática y pionera como fue la tenista, activista social y periodista, primera mujer española en participar en unos Juegos Olímpicos.

Treinta años después, la Fundación Deporte Joven se ha posicionado como impulsora del deporte femenino en España. Manteniendo su esencia de entidad privada de promoción pública, creada con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable, durante estos años la Fundación Deporte Joven ha dimensionado sus fines y objetivos para adaptarse a las demandas y a la propia evolución de la sociedad.

Progresivamente, ha ido alcanzando a más colectivos y enriqueciendo sus líneas de actuación: el impulso de la actividad física como fuente de salud; la gestión de programas de colaboración empresarial en el deporte; la promoción de iniciativas de deporte, valores y acción social, y la organización de acciones divulgativas y de formación.

Como novedad, durante este año la fundación ha sumado un nuevo objetivo a su plan de actuación: el apoyo al desarrollo integral de los deportistas para favorecer, desde edades tempranas, la conciliación académica y deportiva.

En el momento actual, la Fundación Deporte Joven ha integrado procesos digitales en todas sus áreas e interiorizado el cumplimiento normativo y las prácticas de buen gobierno como seña de la transparencia e integridad en la propia cultura de la institución.

En sus 30 años de historia, ha consolidado un proyecto global con impacto en el sistema deportivo y en la propia sociedad, ya que contribuye al desarrollo del deporte de Alto Nivel y el de Alto Rendimiento en España; a la potenciación del deporte de base, el deporte femenino y el deporte inclusivo, y a la promoción de iniciativas en las que el deporte actúa como motor económico y herramienta de transformación social.

A lo largo de 2026, la Fundación Deporte Joven organizará distintas acciones para celebrar sus 30 Años con el Deporte español y poner en valor el apoyo y trabajo conjunto de tantas entidades, instituciones públicas privadas, empresas, deportistas y personas que forman parte del camino trazado por la entidad.