Fundación España Activa premia a Saúl Craviotto e Iberdrola por su promoción de la actividad física y el deporte

Los premiados posan ante los medios gráficos. - FUNDACIÓN ESPAÑA ACTIVA

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación España Activa celebró la VIII Gala de Premios, en la que fueron reconocidos el piragüista Saúl Craviotto, Iberdrola, el Ayuntamiento de Almería, El País y la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer por su labor en la promoción de la actividad física y la prevención del sedentarismo.

"Vuestra presencia aquí demuestra algo fundamental: que la promoción de la actividad física no es un asunto sectorial, sino una tarea colectiva que requiere compromiso, coordinación y convicción", destacó el presidente de la Fundación España Activa, Jaime Lissavetzky, durante su intervención en el evento.

Lissavetzky añadió que la Fundación trabaja desde hace años para impulsar "la visión compartida de un país más activo, más saludable y consciente del valor del movimiento en todas las etapas de la vida", una misión que se sustenta en "la promoción de hábitos saludables, la generación de conocimiento y evidencia científica, y la cooperación institucional y empresarial".

También puso en valor el papel de los galardonados al afirmar que "los premiados representan compromiso, rigor, creatividad y liderazgo, y nos recuerda que mover a un país es posible cuando sumamos esfuerzos". Recordó además que "cada uno de ellos demuestra, con hechos, que el deporte es una herramienta de cambio social, de bienestar y de igualdad de oportunidades".

En esta edición, la Fundación España Activa otorgó el premio a la 'Trayectoria Deportiva y Profesional' al piragüista Saúl Craviotto, en reconocimiento a una carrera que lo ha convertido en el deportista olímpico más premiado de la historia, con seis medallas en cinco Juegos Olímpicos.

La categoría 'Área de Investigación, Innovación y Divulgación' reconoció a la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer por fomentar la investigación sobre el papel de la vida activa, integrando la práctica regular de actividad física y ejercicio, en la prevención y el tratamiento de los pacientes con cáncer.

Iberdrola recibió el galardón a la 'Promoción de la actividad física y el deporte desde el sector privado' en reconocimiento al impulso del deporte, la igualdad y los valores que lo definen; su apuesta pionera por el deporte femenino y el apoyo a federaciones y deportistas han contribuido de manera decisiva al crecimiento de la práctica deportiva en España.

Por su parte, el periódico El País recibió el premio en la categoría 'Medios de Comunicación' por su labor de divulgación rigurosa sobre los beneficios del ejercicio y la actividad física para la salud a través del espacio Salud y Bienestar y, en particular, de la serie de artículos divulgativos 'ENFÓRMATE', desarrollada junto a investigadores e investigadoras de referencia en España.

Por último, el Ayuntamiento de Almería, Área de Cuidad Activa, Movilidad Urbana y Deporte fue galardonado en la categoría 'Promoción de la actividad física y el deporte desde la iniciativa del sector público', en reconocimiento a la apuesta por la creación de una ciudad activa y saludable.

Iniciativas como 'Entrena mientras tu hijo entrena', los senderos urbanos que acercan la actividad física al día a día y el impulso para convertir a Almería en una 'Active Runing City' reflejan una política pública moderna y cercana que integra el deporte y la actividad física en la vida urbana, y son un ejemplo de cómo las ciudades pueden inspirar hábitos activos y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través del deporte.