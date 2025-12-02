Fundación Iberdrola España entrega sus becas a seis deportistas paralímpicos para este curso académico

De izda a dcha: Ariadna Edo, Nuria Marquès, Susana Rodríguez, Miguel Ángel Navaro, Andrea Miguélez y María Delegado - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Iberdrola España, en colaboración con el Comité Paralímpico Español (CPE), hizo este martes entrega de sus becas para que seis deportistas pertenecientes al Plan ADOP puedan seguir cursando sus respectivos estudios académicos.

Los beneficiarios con estas becas, según lo acordado por la comisión de seguimiento del convenio de colaboración entre la Fundación Iberdrola España y el CPE, son María Delgado, Nuria Marquès, Ariadna Edo y Mguel Ángel Navarro, de natación, y Susana Rodríguez y Andrea Miguélez, de triatalón.

Delgado podrá complementar su formación con los estudios de idioma inglés en 'Tándem Escuela Internacional' de Madrid, Marquès podrá cursar el 'Máster en Readaptación a la Actividad Física y la Competición Deportiva' en la Universitat de Girona, Edo puede renovar la beca para la realización del curso de posgrado 'Certificado de formación del profesorado en Ansiedad y Depresión en la Infancia y Adolescencia' de la UNED, así como para el estudio del nivel C1 de valenciano, y Navarro renueva también su beca para seguir los estudios de doble Grado en Derecho y Periodismo, programa Bilingüe en el CEU Universidad San Pablo de Madrid.

Además, Rodríguez recibe la beca para cursar estudios del 'Máster de Formación Permanente en Medicina del Deporte' en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, y Miguélez la recibe para los de Formación Profesional de Grado Superior en 'Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear' en Sanitas Campus FP.

El acto de entrega tuvo lugar en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid y contó con la presencia de todos los deportistas becados, también del presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, y el presidente y el director general del CPE, Alberto Durán y Francisco Botía.

"Desde la Fundación Iberdrola España reafirmamos nuestro compromiso con el deporte y con las personas que lo hacen posible. Estas becas no solo representan una inversión en formación académica, sino también en igualdad de oportunidades, inclusión y justicia social", expresó Jaime Alfonsín.

El directivo aseguró que en Iberdrola quieren que "cada deportista paralímpico tenga las herramientas necesarias para construir un futuro profesional sólido, más allá de su carrera deportiva". "Porque creemos que el talento, la perseverancia y la diversidad son valores que enriquecen nuestra sociedad, y apoyarlos es nuestra manera de contribuir a un mundo más justo y accesible para todos", sentenció.

Alberto Durán, por su parte, destacó que "la educación es, ante todo, una herramienta de libertad". "A través de ella, cada persona desarrolla sus capacidades y adquiere la autonomía necesaria para decidir sobre su propio futuro. Formarse no es un privilegio, sino una necesidad para poder participar plenamente en una sociedad que avanza a un ritmo imparable", recordó.

"Esta importancia se vuelve aún más evidente cuando pensamos en las personas con discapacidad y en los deportistas paralímpicos. Para ellos, la educación no solo abre puertas, sino que derriba barreras y permite avanzar hacia la igualdad y la inclusión, a la vez que les brinda un futuro mejor una vez finalizada su vida deportiva", subrayó el presidente del CPE.

En representación de los deportistas becados intervinieron Miguel Ángel Navarro y Andrea Miguélez, quienes agradecieron a la Fundación Iberdrola España la oportunidad de seguir avanzando en su formación y destacaron la importancia de la carrera dual para afrontar con mejores perspectivas de futuro el momento de la retirada deportiva.

La colaboración entre la Fundación Iberdrola España y el CPE comenzó en 2008 y desde entonces este programa otorga a deportistas paralímpicos beneficiarios del Plan ADOP unas becas para formación universitaria de grado, máster, cursos de idiomas, formación en nuevas tecnologías y cursos de especialización que puedan ser de relevancia para el desarrollo académico de los deportistas. El programa pretende facilitar, impulsar y mejorar la capacitación profesional de los deportistas para su futura integración laboral, una vez finalizada su carrera deportiva.