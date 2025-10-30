La Fundación También cierra este jueves las inscripciones para su Carrera Popular Madrid También Solidario

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación También celebra este domingo por las calles de Valdebebas su 14ª Carrera Popular Madrid, un evento cuya inscripción está abierta hasta este jueves 30 de octubre a las 21.00 horas y que servirá para disfrutar de un día por la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad.

La Fundación También, pionera en el deporte adaptado e inclusivo, celebra un año más esta carrera, que tiene como objetivo recaudar fondos para seguir desarrollando programas de inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad, con especial énfasis en los más pequeños, para que todos puedan disfrutar de los beneficios del deporte, y lo hace en 2025 muy especial en el que festeja su 25 aniversario.

Este año, el pistoletazo de salida será dado por Irene Villa, madrina de la carrera y embajadora de la Fundación También, quien estará acompañada por destacadas personalidades en una carrera que tendrá lugar por las calles de Valdebebas y que se podrá disfrutar de distancias de 5 y 10 kms, tanto a pie como en silla de ruedas, handbikes y otras modalidades adaptadas.

Además, habrá un momento especial con el denominado 'kilómetro de inclusión', que está pensado para que todos puedan participar, sin importar su condición física y con "un recorrido ideal para ir con los más pequeños, los mayores o para quienes deseen manifestar su apoyo sin tener que afrontar las distancias más largas", apuntaron desde la fundación.

A las 10.00 será la salida de las carreras de 5 y 10 kms, mientras que a partir de las 11.45 se llevará a cabo 'El kilómetro de inclusión'. En caso de no poder participar, la Fundación También recuerda que se puede colaborar a través del 'Dorsal Cero', una forma sencilla de apoyar la causa sin estar presente en el evento. Todos los fondos recaudados se destinarán a los programas de inclusión de la entidad que preside Teresa Silva.

Los dorsales, chips y camiseta conmemorativa de la prueba serán entregados a los participantes el viernes 31 de octubre y sábado 1 de Noviembre en El Corte Inglés de Sanchinarro con un horario entre las 11.00 y las 20.00 horas, y entre las 11.00 y las 18.00 respectivamente.

Para los participantes de fuera de Madrid habrá opción de retirar los elementos descritos el mismo domingo 2 de noviembre en la carpa habilitada a tal efecto en la zona de salida y llegada de la carrera en horario de 8.00 a 9.00 para las distancia de 10 y 5 kms, y de 8.00 a 11.00 para el 'Kilómetro de inclusión'.

Para la retirada de dorsales será imprescindible presentar el documento justificante de inscripción con el código QR visible enviado desde la organización de la prueba, mientras que los menores de edad que vayan a participar en las pruebas de 10 y 5 kms deberán presentar, además, de forma obligatoria la 'Autorización de Menores' para poder retirar su dorsal.

El evento, organizado por la Fundación También con la colaboración técnica de 'Eventsthinker', cuenta con el apoyo principal del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y Madrid Foro Empresarial.