Fundación También completa un año más el Camino de Santiago

Foto de familia de los participanrtes del Camino de Santiago con la Fundación También - FUNDACIÓN TAMBIÉN

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 80 personas, con y sin discapacidad, completaron este martes un recorrido de 60 kilómetros del Camino de Santiago de la mano de la Fundación También tras realizar las tres etapas adaptadas programadas del 10 al 13 de octubre.

Según informó este martes la entidad que preside Teresa Silva, todos los participantes que llegaron a la emblemática Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela fueron recibidos por Begoña Abeijón, directora general de Personas con Discapacidad de la Xunta de Galicia, quien quiso "dar la bienvenida oficial a los peregrinos y trasladarles su reconocimiento por el ejemplo de esfuerzo, inclusión y convivencia que representa esta iniciativa pionera que la Fundación promueve desde 2004".

"Agradezco en nombre de la Xunta que todos los años vengáis a hacer el Camino, dando visibilidad y demostrando que las personas con discapacidad pueden hacer todo lo que se propongan. Y que os damos la enhorabuena por el gran trabajo que hacéis día a día, apoyándoles a ellos y a sus familias y contribuyendo a construir un mundo más inclusivo", apuntó Abeijón en declaraciones facilitadas por la Fundación También.

Los peregrinos también accedieron a la basílica compostelana para asistir a la Misa del Peregrino, compartiendo un momento de reflexión y gratitud tras el esfuerzo realizado, siendo Bruno Ospizzio el encargado de leer la invocación al Santo.

La Fundación También recalcó la "imprescindible" ayuda recibida de cara al "soporte logístico y técnico especializado" de sus compañeros de coordinación que durante varios meses de preparación trabajaron "para tener a punto el material adaptado necesario (handbikes y bicicletas especiales) con el objetivo de que todos pudieran disfrutar de este Camino".

Por otro lado, la entidad agradeció la colaboración un año más de la empresa ALSA, que garantizó el transporte adaptado, y también al compromiso de Fundación AON, su director General Vicente Ardiz Gayo, y sus voluntarios, "que acompañaron activamente al grupo durante todo el recorrido", y al "apoyo fundamental" del Club Ciclista 'Os do Monte Bravo'.