La Fundación Trinidad Alfonso reconoce a sus mejores deportistas de 2025 en su tradicional gala navideña

El triatleta David Cantero (izda) junto a Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso - FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Trinidad Alfonso celebró este martes su tradicional acto navideño donde rinde homenaje a algunos de los componentes del Proyecto FER ('Foment d'Esportistes amb Reptes' --'Fomento de Deportistas con Retos--) que han obtenido brillantes resultados durante la temporada que está a punto de acabar, con el triatleta David Cantero elegido como el mejor de 2025.

La gala se desarrolló bajo el eslogan 'Graduados en no parar. El relevo no se detiene' que, para Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, reúne las "dos ideas que han compuesto el eje argumental de este año que entroncan perfectamente con la filosofía y los objetivos del Proyecto FER y, por extensión, de la Fundación Trinidad Alfonso".

"Por una parte, 'Graduados en no parar' es un reflejo perfecto de los valores que queremos para nuestros deportistas como la autoexigencia, pasión, afán de superación, esfuerzo y constancia. Que nunca se relajen, que nunca se rindan, que sean ganadores, que sueñen en grande", detalló.

Por otro lado, 'El relevo no se detiene' alude a algo que les hace "una especial ilusión" como la aparición de nuevos talentos. "Este año, algunos de los deportistas reconocidos son habituales en este acto, son ilustres e irreductibles veteranos y celebramos, por supuesto, que sigan en la élite internacional. Pero nos alegra especialmente recibir y rendir homenaje a caras nuevas, a deportistas muy jóvenes que nos permiten ver el futuro con optimismo. Es vital la existencia de ese relevo generacional", remarcó.

Así, según informó la Fundación Trinidad y Alfonso en nota de prensa, durante el acto se reconocieron a deportistas de la Comunidad Valenciana como el triatleta David Cantero, plata en la Gran Final de las Series Mundiales, la palista Bárbara Pardo, oro mundial y plata europea en piragüismo, el remero Ander Martín, subcampeón del mundo y de Europa en la nueva modalidad olímpica de 'beach sprint', el ciclista Héctor Álvarez, o el atleta Quique Llopis.

Y de todos ellos, los deportistas y sus acompañantes, los entrenadores, los representantes de Federaciones Valencianas, los responsables de clubes deportivos y los medios de comunicación votaron para elegir al 'Mejor Deportista FER' que correspondió a David Cantero.

"Este trofeo podía haber sido perfectamente para cualquiera de los deportistas presentes en esta gala. Todos sois muy buenos y todos os merecéis este reconocimiento. Os deseo un 2026 repleto de triunfos, de éxitos, de buena salud y libre de lesiones", recordó Juan Miguel Gómez.