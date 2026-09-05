Los Gallos SailGP Team dominan en el primer día de carreras en Valencia. - SAILGP

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Gallos SailGP Team encabezan la clasificación tras una jornada inaugural de sábado en la que han dominado en Valencia, entusiasmando al público local con dos victorias consecutivas y un segundo puesto en sus tres primeras carreras.

Los 13 catamaranes se enfrentaron a condiciones irregulares y con limitaciones de viento y a un campo de regatas muy técnico y comprimido, en el que la salida ha sido un factor diferencial para la clasificación. Todos los ganadores del sábado llegaron líderes a la primera baliza.

En la primera carrera del día, Los Gallos clavaron la salida y se escaparon en cuestión de minutos, convirtiendo el factor campo en una victoria inaugural ante una "Marea Roja" totalmente volcada con el equipo español. Por detrás, Estados Unidos y ROCKWOOL Denmark completaron el podio tras una gran remontada de los daneses, mientras que NorthStar no pudo recuperarse de una penalización por salida prematura y terminó quinto.

El piloto del equipo español Diego Botín afirmó que ha sido "un día increíble" y "uno de los mejores días" que ha vivido en SailGP. "Hacerlo en nuestro evento de casa con toda la marea roja apoyando es una sensación especial".

Por otra parte, en la primer carrera del grupo A, Red Bull Italy bordó la salida y mostró una de sus mejores versiones de la temporada, cruzando la línea en primera posición por delante de los BONDS Flying Roos y Mubadala Brazil, que terminaron segundo y tercero, respectivamente.

Una salida anticipada en esta misma carrera relegó a los Black Foils al fondo de la flota, mientras que Artemis ni siquiera pudo tomar la salida por un problema técnico. En la segunda carrera del Grupo B, Los Gallos se intercambiaron el liderato con ROCKWOOL Racing y se impusieron por centímetros para lograr su segunda victoria consecutiva. Estados Unidos fue tercero, su segundo podio del día, mientras que Germany by Deutsche Bank y NorthStar sufrieron en quinta y sexta posición, respectivamente.

Los BONDS Flying Roos se adjudicaron la victoria en la segunda regata del grupo 2, un triunfo para su patrón Tom Slingsby, en el día de su cumpleaños con Emirates GBR muy cerca en segundo lugar. Artemis, de vuelta tras la primera manga, sumó puntos cruciales con un tercer puesto.

ROCKWOOL Denmark se llevó la victoria en la tercera y última carrera de flota del Grupo B, por delante de Los Gallos, segundos, y del U.S. SailGP Team, tercero. Fue el cierre de una jornada de podios constantes para los tres equipos.

Los daneses se sitúan segundos en el Grupo B, y terceros en la clasificación combinada, con 12 puntos, mientras que el U.S. SailGP Team les sigue de cerca con 10, lo que mantiene a la tripulación estadounidense plenamente en la lucha por una muy necesaria plaza en la final de Valencia. Instalados en el liderato con 14 puntos, las opciones de Los Gallos de lograr su primera final en un evento en casa son prácticamente seguras.

Una segunda victoria de Red Bull Italy cerró la jornada en el Grupo A, dejando a Phil Robertson, con Explora Journeys Swiss en segunda posición y Artemis tercera. Los Black Foils terminaron sextos, poniendo fin a un día inusualmente discreto para la tripulación neozelandesa, que se marcha con solo dos puntos en la clasificación del evento.