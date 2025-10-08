Gemma Arenas y David López Castán, cartel del XV Gran Trail de Peñalara en la Sierra de Guadarrama

Archivo - La atleta Gemma Arenas celebra su victoria en Gran Trail de Peñalara en la Sierra de Guadarrama en 2024. - GRAN TRAIL PEÑALARA - Archivo

La icónica prueba madrileña se disputa del 10 al 12 de octubre con los dorsales agotados en sus tres distancias

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los atletas Gemma Arenas y David López Castán participarán en la decimoquinta edición del Gran Trail de Peñalara, que se disputa el 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama con todos los dorsales agotados en sus tres distancias de 11, 61 y 104 kilómetros.

El evento comenzará un año más con el Cross Nocturno de Navacerrada (CNN), con un recorrido de 11 kilómetros y 400 metros de desnivel positivo que circunda el embalse de Navacerrada. La prueba reina, el Gran Trail de Peñalara o GTP (104 kilómetros y 5.100 metros de desnivel positivo), dará comienzo el viernes 10 a las 23:30 horas, con salida en Navacerrada y un recorrido circular que incluye cumbres tan icónicas como La Maliciosa, la Bola del Mundo, la Morcuera, el Puerto de Cotos, la zona de cresteo, el Risco de los Claveles y el techo del Guadarrama, Peñalara con sus 2.428 metros.

Los participantes del GTP tendrán un total de 24 horas y 30 minutos para completarla. Se prevé la llegada del primer corredor a la meta de Navacerrada sobre las 11:30 horas del sábado. El GTP contará nuevamente con la modalidad relevos; el primero será desde Navacerrada hasta Rascafría (56 kilómetros y 2.400 metros de desnivel positivo) y el segundo desde Rascafría hasta Navacerrada (47 kilómetros y 2.700 metros de desnivel positivo), aplicándose los mismos tiempos de corte que el GTP. Ambos corredores deben hacer juntos el tramo desde la Glorieta de Piedra de Navacerrada hasta la línea de meta.

El programa del XV Gran Trail de Peñalara se completa con la jornada del domingo y la celebración del TP60. A partir de las 7:30 horas los participantes recorrerán un total de 61 kilómetros con 2.700 metros de desnivel positivo entre las localidades de Miraflores de la Sierra y Navacerrada.

El TP60 acogerá un año más el Campeonato de Ultra de Madrid de la Federación Madrileña de Montañismo. Los participantes tendrán un tiempo máximo de 13 horas para completar el recorrido. La organización -a cargo de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara (RSEA)- ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad, la seguridad en montaña - el dispositivo técnico incluye más de 400 voluntarios - y el respeto a un entorno de alto valor ecológico y paisajístico como es el Parque Nacional.

"Para nosotros es un orgullo llegar a la XV edición del Gran Trail de Peñalara con un evento consolidado y que representa la esencia de la montaña madrileña. Queremos que cada corredor viva una experiencia inolvidable, pero también que sepa que está en un espacio protegido y valioso. El verdadero desafío no es solo completar el recorrido, sino hacerlo con el máximo respeto a la montaña", señalan los organizadores.

Una de las corredoras más laureadas del ultratrail nacional e internacional, Gemma Arenas, vigente campeona del TP60 y plusmarquista de la prueba con 6:27, será la cabeza de cartel de los participantes junto a David López Castán, ganador del TP60 en ediciones anteriores y referente habitual en la Sierra.

Ambos corredores conocen bien el terreno y parten como favoritos en el TP60, en la que también estarán Sara Lorenzo, ganadora de la última edición del GTP y ganadora del TP60 en 2023, Sonia Vizcaino o Aitor Pulgarin Arribas, entre otros.

En cuanto al GTP, contará con la participación de corredores de la talla del menorquin Alex Urbina, que en septiembre completaba el durísimo Tor des Géants, y del manchego Agustín Lujan, segundo el año pasado tras ceder la victoria al extremeño Javi González que antes de llegar a Navacerrada cometió un error en una bifurcación habiendo liderado la prueba durante prácticamente todo el recorrido.

Otros corredores que estarán en la línea salida son el portugués Mario Fonseca, quien estuvo representando hace escasas dos semanas a su país en la prueba Long Trail del Mundial de Canfranc; o el corredor leonés Rubén Diéguez Quiroga, ganador este año de Quiroga Trail Challenge o Kangas Mountain.

En cuanto a la participación femenina, destaca la participación de Sandra Yagüe, cuarta el año pasado en la prueba by UTMB de México, los 100k de Puerto Vallarta, y de la canaria María Vianney González, campeona de España Trail Running Máster 2022. El Gran Trail Peñalara está organizado Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara (RSEA Peñalara) junto con el Ayuntamiento Navacerrada y la marca de seguros internacionales Chubb.