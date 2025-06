Gerard Descarrega: "Si no soñara con volver a competir y a ser rápido no estaría pasando por todo esto"

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Gerard Descarrega no esconde que tras la lesión en el tendón de Aquiles que sufrió en marzo del año pasado ha sufrido mucho porque no podía "ni andar del dolor" en algunos momentos y que no estaría "pasando" por todo lo que conlleva superar este grave percance si no soñara con "volver a competir y a ser rápido", dejando claro que ganar su tercera medalla paralímpica en Los Ángeles 2028 sería "el mayor logro" de su vida.

"He vivido el tener que ir a buscar a mi hija al colegio, andar 40 minutos y prácticamente tener que pararme como un anciano a sentarme en un banco porque no podía más, no podía ni andar del dolor. O levantarme por la mañana y que lo primero que hagas es que tu cerebro diga 'hostia, me duele otra vez el pie' porque es lo primero que apoyas constantemente. Es muy duro", afirmó Descarrega en una entrevista a Europa Press tras ser presentado como miembro del equipo 'Talento a bordo' de Iberia para LA 2028.

El doble campeón paralímpico de 400 metros para deportistas con discapacidad visual (T11) comentó que la "tolerancia" que tienen los deportistas al dolor es "muy alta" y que están acostumbrados a "entrenar al máximo" pese a ello, por lo que su "umbral del dolor es "diferente. "Así, el problema es que si te pasas de la raya entrenando luego vas cojo", apuntó.

Al catalán le está resultando "bastante complicado" el periodo de recuperación porque "la inserción" del tendón le sigue "molestando". "Estoy en una etapa que voy a priorizar recuperarme al cien por cien, porque sino es como darme cabezazos con la misma pared y es muy frustrante a nivel emocional y deportivo", añadió.

Una lesión en el tendón de Aquiles que llegó a pocos meses de los Juegos Olímpicos de París 2024 y que le dejó sin opción de un tercer oro consecutivo en 400 metros. "Es duro porque es algo por lo que te estás preparando toda tu vida y lesionarte justo unos meses antes es un mazazo tremendo", señaló.

Además, el velocista enumeró la cantidad de "complicaciones" que sufrió tras la primera intervención, ya que le tuvieron que volver a operar por "una infección". "Me he precipitado, no por culpa mía sino porque me tendrían que haber aconsejado de otra manera. Los deportistas sólo queremos correr y entrenar lo más rápido posible. No he dejado que mi cuerpo sane como tenía que hacerlo y eso ha derivado en que más de un año y pico después sigo con molestias", lamentó.

Descarrega confesó que no recuperarse por completo de la lesión le está "afectando" ya no solo a nivel deportivo sino a su "vida diaria" y a su "salud mental". "Al final somos personas y la salud mental es lo que nos hace vivir el día a día, levantarnos por la mañana y acostarnos con un estado anímico y psicológico. La incertidumbre causa muchísimo estrés y ansiedad y el no saber cómo dar con la tecla y el recaer constantemente al final es durísimo", explicó.

Por ello, prioriza recuperarme y, sobre todo, "acabar con el dolor". "Es un martillo en mi cabeza el pensar en que te duele un tendón o una inserción. Necesito que desaparezca el dolor por completo, recuperarme y empezar a entrenar con las cargas adecuadas para poder volver a ser deportista, que al final es mi trabajo y mi pasión", espetó.

"Si no soñara con volver a competir y volver a ser rápido no estaría pasando por todo lo que estoy pasando. Estoy en la cinta y me emociono al pensar que voy a volver a poder ser competitivo. Es un sueño y lo cojo aún con más ganas que antes de haber podido ganar. Hasta ahora siempre había tenido buenos resultados, mi cuerpo había respondido al cien por cien y ver esto te pone los pies en el suelo", dijo sobre la posibilidad de volver a unos Juegos en Los Ángeles en 2028.

Y por todo lo que ha pasado, el atleta español tiene claro que va a "valorar muchísimo más" si consigue una medalla en Los Ángeles. "En Tokio iba con un buen palmarés y en Río era un chavalín que sabía que podía luchar y que no tuve problemas más allá de correr rápido un día. Ahora, después de haber atravesado el desierto de El Sahara descalzo, si pudiera volver a conseguir una medalla sería el mayor logro de mi vida", concluyó.