Gijón acogerá la Liga Iberdrola de Boxeo Femenino 2025 el 19 y el 20 de diciembre

Presentación de la Liga Iberdrola de Boxeo Femenino 2025 en Gijón. - RFEBOXEO

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Boxeo (RFEBoxeo) anunció este lunes que la edición 2025 de la Liga Iberdrola de Boxeo Femenino se celebrará los días 19 y 20 de diciembre en la ciudad asturiana de Gijón, reafirmando el compromiso del organismo federativo con el impulso, la visibilidad y el desarrollo del boxeo femenino a nivel nacional.

La RFEBoxeo informó de que los combates se disputarán en el Pabellón Mata Jove, y toda la competición será emitida en directo a través de RTVE Play, garantizando la máxima difusión y accesibilidad del torneo. Además, la entrada al recinto será gratuita.

La rueda de prensa de este lunes sirvió como presentación oficial de la competición y de sus participantes. Al acto, celebrado en la sede de la Dirección General de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias, acudieron el presidente de la Federación Asturiana de Boxeo, Jorge Aurelio Alonso Vigil, la Directora Xeneral d'Actividá Física y Deporte del Principado, Manuela Ena Fernández, y Ana Isabel González, deportista participante (60 kg).

La Liga Iberdrola 2025 contará con ocho categorías de peso: -48 kg, -51 kg, -54 kg, -57 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, -75 kg. Cada categoría admitirá un máximo de cuatro deportistas, seleccionadas prioritariamente según los resultados obtenidos durante la temporada 2025 y, posteriormente, por orden de inscripción.

El sistema de competición constará de semifinales, de las que saldrán las finalistas y las boxeadoras que disputarán el combate por el bronce. El sorteo oficial de emparejamientos se realizará durante la reunión técnica del día 18 de diciembre.