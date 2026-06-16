El Gobierno invierte 29,4 millones en reforzar la protección social y el apoyo a los deportistas españoles

La ministra de Educación, Milagros Tolón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la convocatoria de ayudas por 29,4 millones de euros con las que el Consejo Superior de Deportes (CSD) reforzará la protección social de los deportistas de alto nivel y respaldará la preparación de los deportistas y entrenadores que representan a España en competiciones internacionales.

Esta medida permitirá al CSD desplegar el principal instrumento de apoyo a los deportistas de alto nivel. Y es que esta convocatoria aglutina las ayudas a la protección social, los programas de impulso a la preparación y el reconocimiento a los resultados deportivos.

"Cuando un deportista compite con la camiseta de España, detrás hay años de esfuerzo, sacrificio y dedicación. La obligación de las instituciones es acompañar ese esfuerzo y ofrecer las mejores condiciones posibles para que pueda desarrollarse", ha explicado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Con esta dotación de 29,4 millones de euros, el Ejecutivo continúa reforzando las políticas públicas de apoyo a quienes representan a España en la élite deportiva. La inversión aprobada permitirá consolidar una cobertura integral para los deportistas de alto nivel en el actual ciclo olímpico y paralímpico, garantizando tanto su protección social como los recursos necesarios para afrontar con garantías la preparación deportiva y el desarrollo de su carrera.

Para ello, el CSD convocará ayudas para la cotización a la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel, ayudas por resultados deportivos y becas de preparación deportiva, al tiempo que consolidará los programas Team España Élite y Team España Estratégico, pilares de la estrategia impulsada por el CSD.

TRES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La primera línea de ayudas estará dotada con hasta 3 millones de euros y se destinará a financiar la cotización a la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel. Esta medida permitirá sufragar las cuotas correspondientes a deportistas profesionales, trabajadores autónomos o beneficiarios de convenios especiales para deportistas de alto nivel, consolidando una de las principales herramientas de protección social impulsadas por el Gobierno.

La segunda contará con una dotación máxima de 13,9 millones de euros para deportistas y entrenadores de modalidades incluidas en el programa de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Aquí se incluyen las ayudas por los resultados obtenidos en competiciones internacionales durante 2025 y las becas CSD Team España-ADO y CSD Team España Transición, destinadas a acompañar a los deportistas durante la preparación deportiva y en el momento de su retirada de la competición.

Por último, la convocatoria contempla una tercera línea de ayudas, dotada con hasta 12,5 millones de euros, destinada a las federaciones deportivas españolas para el desarrollo de los programas Team España Élite y Team España Estratégico.

Ambos programas constituyen herramientas fundamentales de la política deportiva del Consejo Superior de Deportes, al estar orientados a maximizar el rendimiento de los deportistas con opciones de éxito internacional y a fortalecer aquellas modalidades con un elevado potencial de proyección exterior.

"Los éxitos deportivos no se improvisan. Requieren planificación, estabilidad y apoyo público. Con esta inversión reforzamos la protección de nuestros deportistas de alto nivel, apoyamos a quienes representan a España en las competiciones internacionales y fortalecemos el trabajo de nuestras federaciones deportivas en el camino hacia Los Ángeles 2028", destacÓ la ministra Milagros Tolón.

RECURSOS PROCEDENTES DEL FÚTBOL PROFESIONAL

Los 29,4 millones de euros asignados a estas tres líneas de ayuda proceden de los ingresos generados por la comercialización de los derechos audiovisuales de los clubes de fútbol profesional.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 5/2015, una parte de estos recursos se destina al CSD para financiar los sistemas públicos de protección social de los deportistas de alto nivel y las ayudas dirigidas a deportistas y entrenadores que representan a España en competiciones internacionales.

Gracias a este mecanismo, el Gobierno de España reinvierte en el conjunto del sistema deportivo los recursos generados por los clubes de fútbol profesional, fortaleciendo el deporte de alto nivel y garantizando una mayor protección a quienes contribuyen a proyectar la imagen y el prestigio del país en el mundo.