El golf español supera la barrera de los 317.000 federados

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El golf español concluyó el año 2025 con 317.155 federados, 315.437 de ellos 'amateurs' y 1.718 profesionales, después de un incremento absoluto de 11.552 licencias, 3,8% más respecto a los datos de inicio del año pasado.

Según un comunicado de la Real Federación Española de Golf (RFEG), la cifra de federados supera ya los 317.000, gracias a un incremento absoluto de 11.552 licencias durante el pasado ejercicio, que en términos porcentuales es un 3,8% más que a primero de año. Estas cifras constituyen las segundas más abultadas desde el año 2010, superadas únicamente por el crecimiento experimentado en 2022, consolidada entonces la fase postpandemia.

"Ambos registros consolidan el crecimiento experimentado durante los siete últimos años, un periodo de afianzamiento que ha permitido ir superando poco a poco los efectos de la crisis económica y la citada crisis sanitaria del coronavirus de los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2020", destacó la federación.

Este aumento de licencias de golf constituye el séptimo año de crecimiento consecutivo, rompiendo con ello la prolongada racha de nueve años seguidos de decrecimiento experimentado en el periodo comprendido entre 2011 y 2019.

Este último septenio, con un crecimiento conjunto del 15,8%, confirma asimismo una tendencia iniciada en 2013, cuando se alcanzó el pico de decrecimiento -en concreto un 6,0%- posteriormente aminorado en 2014 (-3,7%), 2015 (-2,7%), 2016 (-1,5%), 2017 (-0,5%) y 2018 (-0,3%), antes de dar paso a crecimientos del 0,1 % en 2019 y 2020, del 4,8% en 2021, del 3,0% en 2022, del 1,8% en 2023, del 2,2% en 2024 y del 3,8% en 2025, lo que dibuja un punto de inflexión desde el citado momento.

La RFEG recordó que en 1990 había 45.000 jugadores en España, el listón de los 100.000 se rebasó en 1996, se registraron 200.000 en los primeros meses de 2002, a mediados de 2004 se contabilizaron 250.000 y a finales de 2006 se superó la barrera de los 300.000 federados. Y el pico máximo de número de licencias se produjo en 2010, con 338.588 federados.

En términos absolutos, Madrid, con 98.685 federados, concentra el 31,1% del total de licencias, seguida de Andalucía (53.442), y Cataluña (30.581), aglutinando el 16,8 % y el 9.6 % del total de federados, respectivamente. Comunidad Valenciana (24.191), País Vasco (18.639), Castilla y León (14.752) y Galicia (13.089) son las otras Comunidades Autónomas que superan la barrera de los 10.000 federados.

La que más licencias ha sumado durante el ejercicio de 2025 ha sido Madrid, 3.686 federados (+3,9%), seguida de Comunidad Valenciana (1.786 federados, +8,0%) Andalucía (1.540 federados, +2,9%), Cataluña (879 federados, +2,9%), Baleares (667 federados, +7,7%), Galicia (456 federados, +3,6%), Canarias (434 federados, +5,2%), Murcia (311 federados, +4,0%), Castilla y León (267 federados, +1,8%), Castilla La Mancha (214 federados, +3,8%), Cantabria (210 federados, +2,7%), Navarra (137 federados, +4,0%), Extremadura (87 federados, +3,1%), Asturias (47 federados, +0,6%), La Rioja (39 federados, +1,9%).

En el polo opuesto se sitúan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, si bien en ambos casos de forma moderada o muy moderada, con unos registros que suponen 2 y 15 federados menos, respectivamente, que el año anterior.

Respecto a las licencias femeninas, se sitúan en la actualidad en 86.882, con un incremento de 2.419 en relación al último ejercicio. En términos relativos, este registro supone un 27,2% del total de licencias de golf en España. De todas ellas, 51.805 corresponden a mujeres mayores de 50 años, 22.054 a mujeres entre 21 y 50 años y 12.303 a menores de 21 años, con mención especial para las 8.160 menores de 16 años.

La RFEG resaltó también que la cantera del golf español se asienta sobre 24.020 niños y niñas menores de 16 años -37.942 si se extiende el rango de edad hasta los 21 años-, lo que en términos porcentuales supone el 7,6% o el 12,0% del total de federados, respectivamente.