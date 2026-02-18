Grandvalira prepara una Copa del Mundo Femenina de Esquí marcada por la "excelencia organizativa" y la "ilusión"

Director general de Grandvalira-ENSISA, David Hidalgo. - MMIROPHOTO/GRANDVALIRA

La Copa del Mundo femenina de esquí alpino, que se disputará en la estación andorrana de Grandvalira Soldeu-El Tarter del 25 de febrero al 1 de marzo, destaca no solo por la calidad de sus pistas e instalaciones sino por ser más "hogareña" que otras citas del circuito y por la "ilusión e implicación" para que todo el país la sienta suya.

Así lo ha afirmado en una entrevista a Europa Press el director general de Grandvalira-ENSISA, David Hidalgo, que ha asegurado que la Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026, que acogerá a esquiadoras de 16 países, destaca por su "alma".

"Cada vez que organizamos una Copa del Mundo nos lo tomamos como si fuera un evento único", ha señalado Hidalgo, que ha destacado que el elemento diferenciador de la cita pirenaica es que en la Copa del Mundo andorrana "hay una ilusión y una implicación" que hace que todo el mundo la sienta suya.

Según ha explicado, es una "Copa del Mundo mucho más hogareña, donde la hospitalidad se percibe de una manera muy cercana". "Hospitalidad y gastronomía son dos de los pilares que en los últimos años hemos puesto mucho énfasis y que más nos valoran los que nos visitan", ha remarcado el directivo de la estación, que trabaja para "cohesionar a todo el mundo alrededor del deporte nacional".

Hidalgo ha señalado que los eventos deportivos tienen dos elementos en la balanza: la parte técnica, que incluye las pistas y las instalaciones, y "el alma, el espíritu", que, a su juicio, "no se tiene que perder nunca".

Grandvalira hace una gran apuesta por las infraestructuras e intenta mejorarlas siempre, pero también impulsa su papel de anfitrión. "Queremos que todos los que vengan se lo pasen lo mejor posible. Forma parte de nuestro ADN", ha destacado el directivo, quien ha remarcado el trabajo de las cerca de 400 personas, entre profesionales y voluntarios, que trabajan para organizar este tipo de eventos.

De cara a la Copa del Mundo femenina, el objetivo es "mantener la excelencia organizativa" y "situar de nuevo a Andorra en el mapa", ha asegurado. De hecho, ha destacado el salto que ha dado la estación en la profesionalización de la organización de este tipo de eventos hasta situarse "a nivel de las primeras estaciones del mundo".

Según ha apuntado, no es algo que aprecie solo la estación, sino que la Federación Internacional de Esquí (FSI) ya ha situado a Grandvalira entre las organizaciones de más nivel y ya es miembro de pleno derecho del Club5, la unión de organizadores de las carreras de esquí alpino más clásicas y prestigiosas del mundo del que forman parte estaciones como Val d'Isère (Francia) o Kitzbühel (Austria).

TRES PRUEBAS EN UNA PISTA EMBLEMÁTICA

La cita contará con tres pruebas femeninas de velocidad, un descenso (DH), y dos supergigantes (SG), unas pruebas a las que Grandvalira suma los entrenamientos, que comenzarán varios días antes. Preparar una pista de slalom es exigente, pero en el caso de la pista de velocidad "siempre tiene un plus de tensión" para evitar accidentes.

En las pruebas técnicas el foco está, sobre todo, en trabajar la dureza de la nieve y en las de velocidad no es necesario un nivel de dureza tan extremo, pero sí, un nivel de perfilado mucho más fino.

Los trabajos de adecuación del terreno comienzan meses antes. Normalmente, el verano anterior a las citas los responsables técnicos de la FIS visitan las instalaciones para revisar las condiciones de seguridad. En esta ocasión, se han revisado las redes de protección y los taludes y en el último momento, se ha puesto el foco en el perfilado.

La pista Àliga, que será escenario de la Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026, es una de las más emblemáticas de la estación. Situada en el sector El Tarter, cuenta con una pendiente media del 28%, con un pico máximo del 56%, lo que hará que las esquiadoras puedan superar los 120 kilómetros por hora.

Homologada por la FIS en 2013, Àliga hizo su debut en el circuito de Copa del Mundo en 2016, y de cara a esta competición la pista gracias a los trabajos previos "ya estaba bastante a punto", al margen de redes de protección o trabajos en el terreno que se han llevado a cabo este año.

En esta ocasión, la estación pirenaica no podrá contar con la estadounidense Lindsey Vonn, ni con la andorrana Cande Moreno después de los accidentes que protagonizaron durante los Juegos Olímpicos de Milán- Cortina. No obstante, Hidalgo augura una gran competición y destaca que todas las participantes tendrán "la pista preparada para que se puedan lucir".

APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD

Grandvalira Soldeu-El Tarter apuesta por la sostenibilidad y por ello, en un evento de estas características trabaja para reducir al mínimo las emisiones de CO2 empezando por el uso de energía 100% renovable gracias al sello Luz Verde otorgado por FEDA, o la implementación de acciones de reutilización de materiales y de reducción de residuos, así como medidas para aumentar la eficiencia energética y 16,5%.

En materia de nieve de cultivo, año tras año optimiza la producción con cañones de nieve más eficientes y con políticas de uso responsable del agua y la electricidad gracias a los sistemas de sonares y mapeo GPS y de las previsiones meteorológicas y estudios hidrogeológicos.

Desde hace más de 20 años que aplica políticas de preservación del entorno natural, con acciones como la revegetación de los terrenos que han sido intervenidos o la protección de especies animales.

Asimismo, el equipo de Copa del Mundo impulsa la movilidad limpia promocionando el transporte público, el uso compartido de vehículos y la movilidad eléctrica valorando la comunidad local y los productores de kilómetro 0.

A este respecto, Hidalgo ha afirmado que la sostenibilidad no se limita al medioambiente, sino que abarca otros ámbitos como los derechos laborales o la igualdad. La estación "huye de grandes titulares" y apuesta por trabajar de manera continua en 15 o 20 puntos de actuación, ha relatado.

La accesibilidad es otro de los puntos importantes de Grandvalira Soldeu-El Tarter, que ha sido "punta de lanza" en la adaptación de sus estaciones, algo que, según Hidalgo, no es fácil al ser un entorno de montaña.

La accesibilidad, ha apuntado Hidalgo, no se limita a la movilidad, sino que la aborda desde una óptica lo más amplia posible". Así, la web oficial de la Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 es accesible digitalmente y permite ser personalizada según las necesidades del usuario.

Sobre el terreno, la señalización y los distintos materiales comunicativos incorporan códigos QR que transmiten información en lenguaje de signos en varios idiomas y se dispone de recorridos adaptados para llegar a las zonas de público y servicio de acompañamiento para personas con movilidad reducida.