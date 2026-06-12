Gudaf Tsegay, sancionada cuatro meses por dar positivo en un control antidopaje

Archivo - Gudaf Tsegay celebra su oro en los 10.000 metros de los Mundiales de atletismo de 2023 - Sven Hoppe/Dpa - Archivo

BERLÍN, 12 Jun. (dpa/EP) -

La atleta etíope Gudaf Tsegay, excampeona mundial de fondo, ha sido sancionada con cuatro meses de inhabilitación, hasta el 30 de septiembre, tras dar positivo en un control antidopaje, lo que supone, en la práctica, el fin de su temporada.

La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) informó el viernes de que Tsegay dio positivo en la sustancia prohibida letrozol en un control fuera de competición realizado en diciembre de 2025.

Tsegay no impugnó el resultado del control y afirmó que le habían recetado la sustancia para tratar una afección médica diagnosticada, aportando documentos médicos y pruebas. Basándose en ello, World Athletics le concedió una exención por uso terapéutico (TUE), pero la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) señaló que esta no podía tener validez retroactiva.

En su lugar, Tsegay, la AIU y la AMA acordaron una breve suspensión de cuatro meses que entró en vigor el 1 de junio. El fármaco puede utilizarse para reducir los niveles de estrógeno, pero se emplea principalmente para tratar el cáncer de mama.

Tsegay, de 29 años, ganó la medalla de oro en los 5.000 metros del Mundial de 2022 y el título de los 10.000 metros un año después. También cuenta con una medalla de bronce olímpica en los 5.000 metros de Tokyo 2021.

Debido a la sanción, se perderá todas las pruebas restantes de la Diamond League, así como los primeros Ultimate Championships a mediados de septiembre.