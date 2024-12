Gukesh Dommaraju, campeón del mundo más joven de la historia de ajedrez

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El joven indio Gukesh Dommaraju, de 18 años, se proclamó este jueves nuevo campeón del mundo de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y además lo hace como el más joven de la historia tras ganar en la decimocuarta partida al chino Ding Liren.

Gukesh se convirtió en el segundo campeón del mundo de ajedrez de la India tras el mítico Viswanathan Anand, que reinó en el tablero entre 2007 y 2013, y superó lo logrado por otro mito como el ruso Garry Kasparov, hasta ahora el ganador más joven cuando lo consiguió en 1985 con 22 años ante su gran rival Anatoli Karpov.

El indio se hizo con la victoria final por 7,5-6,5 después de una partida que parecía encaminada a las tablas y a un 'tie-break' (desempate). Sin embargo, Liren, defensor del título, cometió un inesperado y tremendo error en el movimiento 55 que le dio el punto definitivo a su rival tres movimientos después.

"Me quedé totalmente en shock cuando me di cuenta de que había cometido un error garrafal", explicó el maestro chino en la rueda de prensa posterior al partido donde, pese a todo, reconoció que había jugado su "mejor torneo" de un año donde ha sufrido problemas de salud mental. "Podría ser mejor, pero teniendo en cuenta la suerte del miércoles, sobrevivir es un resultado justo para perder al final. No me arrepiento de nada", reflexionó.

Por su parte, Gukesh, que comenzó perdiendo esta final disputada en Singapur y que remontó hasta ir un punto arriba en la undécima partida, confesó que no dio crédito al fallo del chino. "En un primer momento no vi que había ganado, cuando me di cuenta de que había ganado fue el mejor momento de mi vida. Llevo viviendo este momento desde que tenía siete años. Todo ajedrecista quiere experimentar este momento y no tiene la oportunidad. Estoy viviendo mi sueño", aseguró el joven maestro indio.