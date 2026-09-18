Archivo - Hoka presenta la colección 'Marathon Pack' para los corredores de larga distancia. - ALEXANDER K. SILVA - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Hoka ha presentado la nueva colección 'Marathon Pack', una línea concebida con calzado de competición, ropa ligera y accesorios técnicos diseñados para acompañar a los corredores en la preparación y disputa de la maratón.

La propuesta de la firma reúne sus modelos de calzado de competición Cielo X1 3.0 y Rocket X 3, que se incorporan a esta gama con una estética renovada junto a prendas y complementos orientados a la velocidad y la comodidad.

Según ha explicado la compañía, el concepto de esta colección busca ofrecer equipamiento centrado en aportar rendimiento sin distracciones durante el desarrollo de la prueba de 42,195 kilómetros.

El nuevo Marathon Pack está ya disponible en tiendas especializadas de España y Portugal, así como en la página web y establecimientos seleccionados de El Corte Inglés.