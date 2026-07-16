Hoka presenta la zapatilla Clifton 11, con un diseño renovado y mejoras en ajuste y transpirabilidad. - HOKA

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La multinacional Hoka ha presentado la zapatilla Clifton 11, la última evolución de su modelo de entrenamiento diario más vendido para el asfalto y que sigue ofreciendo una experiencia de carrera suave, cómoda y eficiente para corredores de todos los niveles, informa en un comunicado.

Desde su lanzamiento, la familia Clifton ha definido el concepto de amortiguación ligera para el asfalto y ha acompañado a los corredores que preparan su primer 10K hasta los más experimentados que acumulan cientos de kilómetros cada semana.

Convertida en la zapatilla de carretera más vendida de Hoka y en uno de los modelos más reconocibles del running mundial, la saga alcanza ahora su undécima generación.

La directora Sr. de Calzado Performance de Hoka, Bekah Broe, ha afirmado que con las Clifton 11 han desarrollado aún más el legado de este modelo. "Durante más de una década, las Clifton han marcado el estándar de las zapatillas de entrenamiento diario, ganándose la confianza de los corredores gracias a la amortiguación característica de HOKA y a su diseño innovador. Con las Clifton 11 hemos desarrollado aún más ese legado, perfeccionando el ajuste, mejorando el upper de malla técnica y actualizando la plantilla interior para ofrecer una pisada más fluida y una comodidad sin esfuerzo", comentó.

Asimismo, la marca ha buscado mantener intacto el ADN en el que confían millones de deportistas, introduciendo materiales refinados que elevan la comodidad desde el primer paso en los entrenamientos diarios. La zapatilla ha incorporado un renovado upper de malla técnica 'Engineered Mesh' y de punto jacquard técnico que proporciona una mayor transpirabilidad, junto a una plantilla interior de célula abierta actualizada que resulta ultrasuave.

Para garantizar la estabilidad natural del pie en cada apoyo, el modelo ha mantenido la tecnología 'Active Foot Frame' en el retropié y la característica geometría 'Smooth MetaRocker', que favorece una transición natural en cada zancada.

Además, cuenta con refuerzos impresos en tres dimensiones para un soporte ligero, un sistema de doble bloqueo de cordones y detalles reflectantes para mejorar la visibilidad.

La amortiguación suave y ligera está garantizada por una mediasuela Cmeva, que se complementa con una suela exterior de caucho resistente a la abrasión para asegurar una mayor durabilidad. Con un tipo de pisada neutra, la estructura de la zapatilla está orientada a acumular kilómetros de entrenamiento con total comodidad.

El lanzamiento de este calzado ha venido acompañado por la campaña de comunicación 'Look What Smooth Can Do' ('Descubre lo que una pisada suave puede hacer'). Esta iniciativa utiliza recursos visuales como curvas suaves y un efecto de ojo de pez que redondea las líneas más marcadas, buscando crear una metáfora de lo que representa una pisada fluida para los corredores.