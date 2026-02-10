Hoka presenta las zapatillas híbridas 'Transport 2', una redefinición de la transición entre ciudad y montaña. - HOKA

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hoka presenta las Transport 2, la nueva evolución de sus zapatillas híbridas que redefinen la transición entre la ciudad y la montaña y que están pensadas para los 'exploradores' que buscan un calzado que les acompañen desde el asfalto hasta los senderos ligeros en un equilibrio de comodidad, tracción, estilo y sostenibilidad.

Las nuevas Transport 2 nacen para los que entienden el movimiento como parte de su estilo de vida. Desde los desplazamientos diarios hasta paseos largos o viajes en los que una sola zapatilla debe hacerlo todo este modelo responde con una propuesta funcional, moderna y alineada con los valores actuales de sostenibilidad e innovación de la marca.

Las Hoka Transport 2 mantienen la versatilidad que caracterizó al modelo original, ahora con mejoras significativas en comodidad y ajuste. La entresuela incorpora una mayor altura de amortiguación que suaviza cada pisada, mientras que la plantilla más blanda y el cuello acolchado proporcionan una sensación más envolvente desde el primer momento.

Este diseño hace que las Transport 2 sean ideales tanto para largos paseos urbanos como para excursiones ligeras o actividades del día a día, convirtiéndose en unas 'todo terreno' del calzado outdoor-lifestyle.

La nueva versión incorpora materiales pensados para reducir su impacto ambiental sin renunciar a la durabilidad ni al rendimiento como la mediasuela de EVA con un 30 por ciento de caña de azúcar que ofrece amortiguación ligera y reactiva.

La suela Vibram EcoStep Recycle con un 30 por ciento de materiales reciclados asegura tracción confiable en múltiples superficies, el upper y forros textiles de poliéster es 100 por cien reciclado y la malla Cordura, resistente al desgaste.

El tratamiento hidrófugo sin PFC ni PFAS está preparado para afrontar condiciones variables. Asimismo, las Transport 2 combinan rendimiento y practicidad con elementos pensados para el uso diario, caso de los cordones con sistema 'quick-toggle' para colocarlas y ajustarlas fácilmente.

Con una reflectividad de 360 grados, ideales para actividades con poca luz, las Trasport 2, ya disponibles en España y Portugal, cuentan con un drop de 5 mm, equilibrando confort y dinamismo, y su diseño moderno encaja tanto con looks urbanos como con atuendos outdoor casual.