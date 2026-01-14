HOKA será patrocinador principal de la Zurich Marató de Barcelona hasta 2030

Archivo - Corredores en el Arc de Triomf de Barcelona - SERGIO MATEO MARÍA - Archivo

BARCELONA, 14 Ene.

La marca deportiva HOKA será el patrocinador principal de la Zurich Marató de Barcelona desde la edición de 2026 y hasta 2030, según ha informado la organización, en un acuerdo que vincula a una de las firmas de running de mayor crecimiento internacional con uno de los maratones más consolidados del calendario europeo.

Como 'main sponsor', HOKA tendrá una presencia destacada en toda la experiencia del evento y se convertirá en proveedora oficial de la camiseta técnica que recibirán todos los participantes, además de impulsar una colección exclusiva vinculada a la prueba y a la ciudad de Barcelona, que se comercializará durante la feria del corredor.

Desde HOKA, su vicepresidente y director general para EMEA, Guido Geilenkirchen, ha destacado que convertirse en patrocinador principal de la Zurich Marató de Barcelona es una "oportunidad increíble" para apoyar una "carrera icónica y a la apasionada comunidad global de corredores que reúne", subrayando que la marca quiere "inspirar a corredores de todo el mundo a moverse y a vivir una experiencia única en una de las grandes ciudades del running".

Por su parte, el director de Assets de RPM Sports, Cristian Llorens, ha señalado que la incorporación de HOKA como partner técnico "refuerza plenamente los valores de la Zurich Marató de Barcelona", convencido de que la alianza permitirá "seguir creciendo y ofrecer la mejor experiencia posible a todos los corredores".

La Zurich Marató de Barcelona 2026 se celebrará el próximo 15 de marzo y contará con 32.000 participantes, con un 60 por ciento de corredores internacionales y representación de más de cien nacionalidades, reforzando el carácter global, diverso e inclusivo de una prueba de referencia en el calendario europeo.