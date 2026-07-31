Horta y Conde avanzan a la final de doble scull del Europeo de remo

Caetano Horta y Rodrigo Conde avanzan a la final de doble scull del Europeo de remo - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los españoles Caetano Horta y Rodrigo Conde han logrado este viernes el pase a la final de doble scull masculino del Campeonato de Europa de remo, que se está celebrando en Varese (Italia), mientras que Javier García disputará la final B de skiff paralímpico.

La dupla gallega, cuarta en dos de las tres pruebas de la Copa del Mundo de esta temporada, certificó su presencia en la final, que se celebrará este sábado a partir de las 11.34 horas, después de cumplir en una jornada en la que fue segunda en su manga de la ronda eliminatoria (6:13.13) solo superada por Rumanía (6:11.52) y con el tercer mejor registro de las tres series.

Ya en semifinales, Horta y Conde repitieron segundo puesto con un crono de 6:09.15, superando en la 'foto finish' a Croacia (6:09.60) y por detrás de Serbia (6:08.14). A más de dos segundos, quedaron relegados a la final B los botes de Rusia con bandera neutral (6:11.83), Alemania (6:24.84) y Moldavia (6:37.47).

Por su parte, el alicantino Javier García, sexto en la prueba de la Copa del Mundo de Lucerna, no pudo pasar de la cuarta posición en su serie eliminatoria de skiff PR1 con un tiempo de 9:16.81, que no le permitió pasar por tiempos a la final A de este domingo.

García fue superado en la segunda manga por los representantes de Italia (8:52.30), Ucrania (9:02.02) y Alemania (9:14.38), y solo logró terminar por delante del bote checo (10:57.56). Remará en la final B, programada el domingo a las 9.55 horas.