Hungría deja a España sin semifinales del Europeo en los penaltis

Archivo - Bernat Sanahuja con la selección española masculina de waterpolo - Europa Press/Contacto/Marko Dimic - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de waterpolo ha quedado eliminada de la lucha por las medallas del Campeonato de Europa, que se está disputando en Belgrado, después de perder este lunes en la tanda de penaltis ante Hungría (14-15) en la tercera jornada del Grupo E de la Ronda Principal, por lo que no podrá revalidar su título continental.

Un espectacular gol de vaselina de Sergi Cabanas igualó el encuentro, en el que los de David Martín fueron a remolque durante gran parte del mismo, en el último segundo (11-11), y todo se decidió en la tanda de penaltis, donde el guardameta húngaro Soma Vogel detuvo dos de los lanzamientos y condenó a España a la pelea por el quinto puesto.

Con ello, se acrecienta la maldición de los españoles ante el combinado magiar en el torneo continental, donde se han enfrentado en 18 ocasiones y todas con el mismo resultado: victoria de Hungría. Ahora, jugarán con el perdedor del duelo entre Italia y Croacia por la quinta plaza, mientras que los húngaros disputará las semifinales contra Grecia.

En el trascendental duelo en la piscina del Belgrado Arena, reedición de la final del pasado Mundial de Singapur, el combinado magiar avisó primero con un disparo al travesaño antes de que Krisztian Manhercz rompiese las hostilidades. Álvaro Granados, de penalti, inauguró la cuenta española.

Los de David Martín, sin embargo, no conseguían aprovechar sus superioridades y se encontraron una y otra vez con el guardameta húngaro, Soma Vogel, que bloqueó sus disparos para ofrecer la primera renta a los suyos (1-3). Aún así, Roger Tahull y Sergi Cabanas, este último aprovechando por fin el hombre de más, consiguieron volver a equilibrar el choque antes de que se acabase el primer cuarto (3-3).

Ya en el segundo, Vogel se convirtió en una pesadilla para España, deteniendo dos lanzamientos de penalti. Un balón al larguero de Granados también evitaba que la actual campeona continental pudiese llevar la iniciativa, aunque Unai Biel se encargó de que el partido llegase parejo al descanso (5-5).

De nuevo a remolque comenzó la segunda parte, con Hungría escapándose dos goles arriba (5-7). Unai Biel se topó de nuevo con el portero rival para sellar un preocupante 3 de 7 en hombre de más, y la exclusión de Marc Larumbe, que poco antes había establecido el 6-7, añadía otro problema.

A pesar de todo, Bernat Sanahuja igualaba la contienda y poco después gozaba de la oportunidad para adelantar por primera vez a España, pero se lo negó el palo. Eso sí, Biel, a cinco segundos de que se acabasen los terceros ocho minutos, apareció para establecer el 7-7 y dejar todo para el cuarto definitivo (8-8).

La actual bronce olímpico logró adelantarse una vez más, pero un 2-0 de Sergi Cabanas daba la primera ventaja a los de David Martín en el encuentro (10-9). Los magiares volvieron a darle la vuelta al luminoso con un parcial idéntico y dos minutos por jugarse (10-11).

España siguió intentándolo, pero la madera, que repelió sus dos últimos lanzamientos, hizo que se lo jugase todo en su última posesión. Con solo diez segundos por delante, una vaselina sobre la bocina de Sergi Cabanas obró el milagro y forzó los penaltis (11-11).

En la tanda, Granados no falló, Sanahuja se encontró con Vogel y Unai Aguirre, con una parada, dio vida a España. El portero húngaro detuvo también el lanzamiento de Biel, y aunque Alberto Munárriz y Cabanas anotaron, Gergo Fekete cumplió en el quinto de Hungría y puso fin a la aventura por las medallas de España en el Europeo.