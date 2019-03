Hurtado y Khaliavin terminan duodécimos en danza rítmica en el Mundial de Saitama

Publicado 23/03/2019 11:42:21 CET

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La pareja formada por Sara Hurtado y Kirill Khaliavin ha revalidado la duodécima plaza del Programa Corto este sábado tras la disputa del Programa Largo de la modalidad de Danza Rítmica del Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico que se está disputando en Saitama (Japón), y se han quedado cerca de lograr su objetivo del 'Top 10' en la final.

La madrileña y el patinador de origen ruso, que se estrenaron como dúo en un Mundial, repitieron el puesto 12 logrado el viernes en el Programa Corto -donde lograron su mejor marca de siempre, 72.45 puntos-. Con la entrada entre los diez primeros, la pareja española hubiese garantizado la presencia de dos dúos en danza en el próximo Mundial.

En un programa ejecutado bajo los acordes de Great Gig in the Sky de Pink Floyd, Vladimir's Blues de Max Richter y Sign of the Times de Harry Styles, Hurtado y Khaliavin lograron una puntuación de 180,93, tres puntos menos que en el Largo del Europeo de hace dos meses y lejos de los canadienses Laurence Fournier Beaudry y Nikolaj Sorensen (188,10), que cerraron el 'Top 10'.

Con ello, se estrenan en el Mundial repitiendo la plaza que lograron en los Juegos Olímpicos de Invierno del año pasado en PyeongChang (Corea del Sur).

Por su parte, los franceses Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron, actuales campeones de Europa, no fallaron y revalidaron su título mundial, después de imponerse también en el Programa Corto, con 222.65 puntos, mientras que los rusos Victoria Sinitsina y Nikita Katsalapov se colgaron la plata.

Mientras, la pareja estadounidense formada por Madison Hubbell y Zachary Donohue se llevó el bronce tras remontar en el Programa Largo a los rusos Alexandra Stepanova e Ivan Bukin, que llegaban terceros y que se quedaron a las puertas del podio.