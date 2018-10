Husillos: "Ha sido un maravilloso espectáculo, me veía ganador de la prueba"

Publicado 22/06/2018 23:34:27 CET

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Óscar Husillos, declaró tras la prueba histórica de 400 metros del 'Meeting de Madrid' donde Bruno Hortelano estableció un nuevo récord de España (44.69) que se ha podido ver un "maravilloso espectáculo" este viernes en Moratalaz y que, a falta de 80 metros, el palentino se veía como "ganador" de la prueba.

"He perdido, dentro del margen de la rivalidad. Bruno ha hecho el récord de España y yo la segunda mejor marca. Ha sido un maravilloso espectáculo. Samu ha hecho un 45.50. Estoy muy contento, me han faltado esos últimos metros al final, pero Bruno me ha sacado esa ventaja. A falta de 80 metros me veía como ganador de la prueba. Aún así estoy contento con lo que he hecho", afirmó en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Atletismo.

El atleta aseguró estar pensando ya en el próximo campeonato de Europa de Berlín tras la gran carrera en Moratalaz. "Hoy, en los últimos metros me veía con mucha fuerza. El público ha sido fabuloso y nos ha estado empujando hasta el final. Me faltaba soltarme un poco tras las dos últimas carreras y aquí ha salido, pero, aún así, no estoy ni al 80% de mi capacidad, hay que hacer una buena puesta a punto para Berlín", señaló.

En relación a ese Europeo este verano, el español augura éxitos en el 4x400, donde espera correr con Bruno Hortelano. "El relevo es capaz de hacer grandes cosas y tenemos grandes esperanzas con Bruno, Darwin Echeverry, Samu García... Tenemos un grupo magnífico y podemos hacer algo grande", concluyó.