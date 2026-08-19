Ignacio Yockers avanza a la final del caballo con arcos en el Europeo de gimnasia artística

España no pasó a la final por equipos, pero logró billete para el próximo Mundial

Ignacio Yockers, durante una competición.
Ignacio Yockers, durante una competición. - RFEGIMNASIA
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 19 agosto 2026 23:39
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   MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El español Ignacio Yockers ha accedido este miércoles a la final del caballo con arcos en el 37º Campeonato de Europa de gimnasia artística, que se está disputando en Zagreb (Croacia), mientras que el equipo de España no ha pasado a la final por conjuntos, pero su undécimo puesto le ha dado billete para disputar el próximo Campeonato del Mundo.

   Con una nota de 14.400 puntos, a razón de 8.700 en ejecución y 5.7 de coeficiente de dificultad, Yockers recibió la sexta mejor puntuación de todos los gimnastas y se clasificó para la cita por las medallas. En la rotación de ese aparato, sus compatriotas Nicolau Mir, Daniel Carrión y Unai Baigorri lograron 12.766, 13.333 y 12.800 puntos, respectivamente.

   Además, en la barra fija, Baigorri firmó 12.900, Yockers realizó 12.966, Mir cosechó 12.800 y Carrión obtuvo 12.466; en el suelo, Pau Jiménez firmó 13.700, Mir realizó 13.600, Carrión cosechó 13.200 y Baigorri obtuvo 12.400; y en las anillas, Baigorri firmó 12.133, Carrión realizó 12.000, Mir cosechó 12.400 y Jiménez obtuvo 13.400.

   Mientras tanto, en el salto de potro, Carrión consiguió 13.766, Mir logró 13.533, Baigorri hizo 14.000 y Jiménez recibió 12.366; por último, en la rotación de barras paralelas, Baigorri consiguió 12.600, Yockers logró 13.066, Jiménez hizo 12.033 y Mir recibió 12.733.

   237.330 fue la puntuación acumulada de España para ocupar finalmente la undécima posición, sin entrar en una final a la que pasaron los ocho mejores equipos. Eso sí, España certificó gracias a esa plaza un billete para el Mundial que se celebrará del 17 al 25 de octubre de este 2026 en Róterdam (Países Bajos).

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