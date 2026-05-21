El Inter Movistar de fútbol sala pasa a llamarse Inter JP Financial

Foto de familia de tras el anuncio oficial. - JP FINANCIAL

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Inter Movistar Fútbol Sala arrancó este jueves una nueva etapa de la mano de JP Financial, que se convierte en patrocinador principal del club para dar "un impulso estratégico fundamental para asegurar el futuro y la expansión de la entidad", y por el que pasará a denominarse Inter JP Financial.

"El acuerdo llega en un momento especialmente relevante para el equipo. Después de una histórica trayectoria de éxitos desde su fundación en 1977, la entrada de JP Financial supone un impulso estratégico fundamental para asegurar el futuro y la expansión de la entidad", anunció el equipo a través de un comunicado.

El anuncio se realizó en un acto oficial celebrado en el Pabellón Jorge Garbajosa, en Torrejón de Ardoz, con la participación de representantes del club, de JP Financial y de instituciones locales. La presentación oficial del acuerdo sirvió también para mostrar la nueva equipación que lucirá el nombre de JP Financial, y que fue presentada por los capitanes Jesús Herrero, José Raya y Cecilio Morales.