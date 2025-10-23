Archivo - La investigación de los abusos a exgimnastas alemanas no ofrecerá resultados hasta el próximo año. - Sebastian Kahnert/dpa - Archivo

STUTTGART (ALEMANIA), 23 Oct. (dpa/EP) -

El grupo de expertos que investiga las acusaciones de abusos en torno a los centros de entrenamiento de gimnasia en Stuttgart y en Mannheim no estará listo para ofrecer resultados hasta el próximo año, según dijo su miembro Carmen Borggrefe.

Borggrefe aseguró este jueves a la comisión parlamentaria de Deportes en el estado de Baden-Württemberg que obtener resultados antes de finales de 2025 eran ideas "muy poco realistas" y no supo precisar cuándo llegarán.

Catedrática de la Universidad de Stuttgart, Borggrefe indicó durante la comisión que ella y otros dos científicos planeaban haber empezado ya unas 30 entrevistas a deportistas, técnicos y trabajadores de ambos centros de entrenamiento, tanto de épocas pasadas como presentes.

Luego Borggrefe admitió ser consciente de que existe "un gran interés por abordar rápidamente los abusos e introducir medidas preventivas", pero que eso lleva tiempo. Su grupo de trabajo fue creado la pasada primavera por la Asociación Deportiva Estatal de Baden-Württemberg después de que varias gimnastas hubieran denunciado desde diciembre de 2024.

En dichas denuncias describieron los "abusos físicos y mentales sistemáticos" presuntamente recibidos en el centro de entrenamiento de Stuttgart, así como métodos de entrenamiento "duros y autoritarios" en el de Mannheim.