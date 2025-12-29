Irene Sánchez-Escribano y Marta Galimany protagonizan el primer capítulo de 'Conciliando Sueños'

Primer capítulo del programa de maternidad y deporte de élite 'Conciliando Sueños'. - RFEA

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las atletas españolas Irene Sánchez-Escribano y Marta Galimany son las protagonistas del primer capítulo del programa sobre maternidad y deporte de élite 'Conciliando Sueños', de la mano de 'Mujer y Deporte' del Consejo Superior de Deportes (CSD), según un comunicado de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

"'Conciliando Sueños' nace de la mano de 'Mujer y Deporte' del CSD para darles voz, para hablar de maternidad, del parto, del post parto, de la lactancia, de entrenamientos, del proceso previo, durante y de la vuelta. Para que todas las deportistas que quieran plantearse el embarazo no tengan que abandonar el deporte, sino que tengan referentes que les ayuden a dar el paso y volver con energías renovadas", explicó la nota de prensa.

Este nuevo formato pretende abordar la situación de nueva generación de atletas que "están rompiendo barreras", ya que "quieren ser madres, pero también continuar con sus carreras de deportistas de élite". Ana Peleteiro, Marta Galimany o Irene Sánchez-Escribano han sido madres en su mejor momento deportivo. Antes, Maitane Melero también fue madre y volvió a la alta competición, compaginando todas ellas el atletismo con la maternidad.

Así, 'Conciliando Sueños', moderado por Isa Macías, subcampeona de Europa de 1500 m en Pista Cubierta, madre de dos hijos, entrenadora y comunicadora, estrena el primer capítulo con Irene Sánchez-Escribano y Marta Galimany, quienes reflexionan sobre sus embarazos, sus entrenamientos, su manera de afrontar la maternidad, sus miedos y apoyos.