Iris Tió se une a las 'Embajadoras Iberdrola'

La naadora de artística Iris Tió - IBERDROLA

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

'Iberdrola' anunció este miércoles que ha reforzado su programa 'Embajadoras' con la incorporación de la laureada nadadora artística Iris Tió, que se une al grupo de 35 deportistas y referentes que tiene la compañía para "visibilizar el liderazgo y los éxitos de las mujeres en el ámbito deportivo y fortalecer su impulso a la igualdad a través del deporte".

La balear, de 23 años, es una de las principales figuras de la natación artística y en 2025 fue elegida por World Aquatics, la federación internacional de natación, como la mejor del año en su modalidad.

A lo largo de su trayectoria, Tió ha obtenido más de 20 medallas entre Campeonatos del Mundo, Europeos y Juegos Europeos, además de colgarse el bronce olímpico con el equipo español en los Juegos de París de 2024. En el Mundial celebrado en Singapur el año pasado, logró un hito histórico al convertirse en la primera española campeona del mundo en solo libre, y también ganó el oro en las modalidades de dúo libre y dúo mixto libre.

"Formada en el Club Natació Kallípolis, cuna de grandes referentes de este deporte, Tió combina excelencia técnica y sensibilidad artística, características que la han llevado a situarse entre las mejores nadadoras del mundo y a convertirse en un abanderada del deporte femenino español", remarcó 'Iberdrola'.

"Ser embajadora de 'Iberdrola' significa impulsar el deporte femenino y representar valores como la igualdad, el esfuerzo, el liderazgo y la superación. También implica dar más visibilidad a la natación artística y potenciar mi capacidad para inspirar a nuevas generaciones", resaltó por su parte la nadadora.

Iris Tió se incorpora así a la familia de 'Embajadoras Iberdrola', compuesta por lideresas deportivas como Alexia Putellas, Teresa Perales, Carolina Marín, María Pérez, Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, Ana Peleteiro, Paula Leitón, Ana Alonso, Nicole Wiggins o Paula Badosa, entre otras mujeres de la élite del deporte nacional.

'Iberdrola' sigue apostando por la igualdad a través del deporte y desde 2016, es el principal impulsor del deporte practicado por mujeres, apoyando, a través de su patrocinio, a 35 federaciones nacionales, y dando nombre a más de 100 competiciones.

Con su compromiso, en esta década, ha contribuido a que el número de integrantes femeninas de estas federaciones se haya incrementado más de un 80 por ciento, hasta rozar las 820.000, un apoyo que se extiende al deporte para personas con discapacidad a través, desde 2005, de su colaboración con el Plan ADOP o con un programa de becas para cursos universitarios o de postgrado.

Además, 'Iberdrola' es una de las empresas colaboradoras con el programa 'Universo Mujer', una iniciativa integral para el desarrollo y la evolución de la mujer en la sociedad que pone en marcha actuaciones que contribuyan a la transformación social por medio de los valores del deporte femenino.