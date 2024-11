Isidre Esteve: "Cualquier 'Top 20', total o parcial, en el Dakar 2025 será extraordinariamente bueno"

"Quiero recorrer en coche lo que he recorrido en moto"

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de rallys Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) ha asegurado este jueves que lograr resultados dentro del 'Top 20', ya sea en una etapa o en la general, en el próximo Rally Dakar 2025 que se disputará de nuevo en Arabia Saudí dentro de poco más de un mes (3 de enero) sería algo "extraordinariamente bueno" para él, para su copiloto Txema Villalobos y para su equipo, un Repsol Toyota Rally Team que cuenta con un Toyota Hilux T1+ muy similar al coche oficial de los japoneses y que conoce a la perfección, además de domarlo con soltura en el reciente Rally de Marruecos, donde fue 12º en la categoría reina de los 'Ultimate'.

"Cualquier resultado, total o parcial, que esté dentro de lo 20 primeros es extraordinariamente bueno. Naturalmente, queremos estar adelante y estar con los oficiales, en 2024 hicimos el 10 en el prólogo e hicimos una gran primera semana. Debemos estar donde debemos estar, con la gente de delante. Más adelante o atrás, ya veremos, pero tenemos confianza", manifestó Isidre Esteve en la puesta de largo del equipo, en el espacio TINGLADOS del Moll Oriental del Port de Barcelona.

En el pasado Rally Dakar 2024, que pudo terminar, no alcanzó el 'Top 20' que era su objetivo deportivo por los varios problemas que tuvieron en la etapa maratón de 48 horas, quedando atrapados en las dunas varias veces y teniendo que abrirse vía en el desierto. Pero Isidre Esteve no se rinde, tampoco lo hace su copiloto, e intentará en un Dakar 2025 que tendrá más de 5.500 kilómetros cronometrados y que será más duro todavía poder finalizar, de nuevo, y hacerlo más cerca de ese grupo de 20-22 pilotos oficiales que llevarán las 5 marcas oficiales que estarán en la cita intentando ganar el 'Touareg'.

En la presentación del equipo estuvo presente el director del Rally Dakar, el expiloto francés David Castera, e Isidre Esteve le dedicó unas palabras. "Gracias David (Castera), gracias por esa etapa maratón. Perdimos el objetivo deportivo, tardamos un día más en llegar, pero no abandonar un Dakar es especial. Estuvimos 5 horas para sacar el coche de un duna, fue muy difícil. Pero a Txema le decía que tranquilo, que íbamos a salir. La satisfacción de llegar, a las 7 de la mañana del día siguiente, sin que hubiera nadie allí... Nos abrazamos y nos dijimos que esto es lo que nos apasiona. Solo gana uno, los demás pierden. Pero completar las especiales al 100% y momentos así son emotivos. Por esta razón hacemos lo que hacemos y por eso estamos aquí", le dedicó, sincero.

"Quiero felicitar a A.S.O. y a David Castera porque han conseguido que haya cinco marcas oficiales, algo nunca antes conseguido. Habrá unos 20-22 pilotos oficiales, con programa deportivo oficial, y hay que ponerlo en valor. Esta parrilla de salida es de unos 70 vehículos, tenemos un gran equipo con un gran apoyo e intentamos tener un pequeño programa deportivo", comparó.

Pero al piloto catalán le sigue motivando correr con la misma intensidad con la que debutó, en 1998 y en motos, en el Rally Dakar. Y esta será su vigésima edición sumando las dos (diez ediciones) y las cuatro ruedas (nueve). Tras su accidente en 2007 en el Rally de Almería, preparando el Rally Dakar en motos, y la anulación del Rally en 2008, en 2009 se atrevió a debutar en los coches pero fue una mala experiencia para él, sobre todo por la incomodidad y las heridas por no poder moverse. De ahí que apostara, a la larga, por el cojín que todavía usa y que evita las llagas, y con el que regresó al Rally Dakar en 2017. Desde entonces, intenta seguir su progresión.

"La vida pasa demasiado rápido. Todavía estoy aquí y continúo disfrutando. En 1998 fui por primera vez al Dakar, con David Castera en Yamaha, fue increíble y es como si todavía estuviera allí. Y he tenido años buenísimos de por medio, en moto era algo distinto y ahora llevamos ya años en coche. Por todo ello sigo aquí. Y es muy importante estar aquí, compitiendo en coche junto a Txema Villalobos", celebró.

El Dakar 2025 lo afrontará con un coche que conoce muy bien y con el que va a gusto, un Toyota Hilux T1+ que está tan solo un peldaño por debajo de los Toyota del equipo oficial. "Nuestro coche es competitivo. El vehículo del equipo oficial tiene un plus, pero estamos contentos. Sabemos los problemas que hemos tenido e intentamos resolverlos. Es difícil imaginar desde fuera esta carrera, de 15 días y miles de kilómetros, en los que la fiabilidad es muy importante. Estamos contentos. Tuvimos que decidir qué coche llevábamos y conocemos este coche, me siento cómodo y en Marruecos todo salió muy bien. La decisión es ir con este coche al Dakar 2025 y estamos muy contentos con él", reconoció.

Y, como objetivo soñado, sigue estando el poder ganar un Dakar en coches. "Cuando en 2009 hice mi primer Dakar en coches, cuando me preguntaron por ir en coche, recuerdo decir que no sabía conducir un coche. Desde entonces hemos intentado ser mejores cada día y aprender. Tengo un objetivo; quiero recorrer en coche lo que he recorrido en moto. Hay pilotos que tienen opciones de hacer un gran resultado, y no hablo de ganar porque sólo gana uno y es algo injusto. Pero quiero ser parte del grupo de pilotos que pueda hacer algo que esté bien. Y ese es nuestro objetivo. Intentamos ser más competitivos, pero viendo que a los 60 se puede ganar un Dakar (Carlos Sainz), no hay prisa", concluyó, entre risas, el piloto catalán, de 52 años.

Por su parte, el director del Rally Dakar, David Castera, avanzó algunas de las novedades de este Rally Dakar 2025. "La etapa de 48 horas va a llegar en la segunda etapa, no será en el 'empty quarter' sino que será una etapa más normal, no únicamente de dunas. En la primera semana habrá otra maratón. Pero este Dakar está marcado por los 5.500 kilómetros de especial, de los más largos. Será un Dakar de resistencia, con la misma dificultad que el año pasado y será necesario tener paciencia", comentó.

Y Javier Ariztegui, director de diseño de producto, sistemas energéticos y 'deep tech' de Repsol, explicó la importancia de probar en una carrera tan dura, gracias al equipo de Isidre Esteve, el combustible renovable de Repsol y la novedad de cara a esta nueva edición; usar un lubricante también renovable al que le darán seguimiento para ir mejorando y creciendo.

"Queremos reducir la huella de carbono de todos nuestros productos. Para nosotros es fundamental trabajar en el ámbito de la competición, con condiciones tan extremas que nos permiten testar de verdad cómo funcionan estos productos. Vamos a ir mejorando hasta llegar a un combustible 100% renovable. Y este año le damos una vuelta de tuerca más, porque el vehículo usará un lubricante renovable, al que iremos haciendo un seguimiento durante la carrera para ir mejorando año a año", desveló.