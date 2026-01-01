Isidre Esteve: "Ser optimista viene de fábrica, hago lo que me gusta y me siento afortunado"

1039669.1.260.149.20260101142149 El piloto español Isidre Esteve, en una entrevista a Europa Press. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El piloto español Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) tiene claro que "ser optimista viene de fábrica" en su caso, ya que hace lo que le "gusta" y por lo que se siente "afortunado", antes de afrontar el Rally Dakar 2026 con "un proyecto muy sólido" y "el mejor coche" que ha pilotado.

Como siempre, el ilerdense, de 53 años, va con una sonrisa por delante. Está en la antesala del que será su 21º Dakar -10 en moto y 10 en coche-, aunque deja claro que "no es un tema de cumplir ediciones. "Es un tema de pensar que preparamos un proyecto que nos va a hacer más competitivos que el del año pasado. Eso es lo que me motiva", defiende en una entrevista con Europa Press.

"Estoy muy contento y muy ilusionado, tenemos un proyecto muy ilusionante y muy sólido desde hace más de cuatro años con Toyota y Repsol, por esto tenemos esta motivación", sostiene, aunque las semanas y días previos no son igual que las primeras veces.

Ahora va de la mano de la experiencia, que le da "la capacidad de preparar las cosas de una forma más tranquila, pero no menos intensa". "Es un momento distinto, intento preparar el proyecto para poderlo disfrutar, cada vez somos más profesionales, cada vez estás más pendiente de todo, quieres que todo salga bien. Esto te aporta tranquilidad en la carrera. Estaría muy nervioso si no hubiese preparado bien las cosas", dice riendo.

Y también juega un papel importante el carácter "optimista" del ilerdense. "Es algo que viene de fábrica, es una forma de ser a nivel personal. Es como la vida. Yo me levanto un lunes por la mañana y digo, 'que bien que es lunes, me voy a trabajar'. Hago lo que me gusta y me siento afortunado. Las carreras pueden ir mal, lo importante es haber hecho los deberes, rodearte de un equipo lo más profesional posible. Y soy de los que pienso que como mejor preparados, más posibilidades tienes de que las cosas salgan bien", relata.

"Estoy completamente seguro que si tú no llegas a disfrutar de lo que haces, es imposible que lo hagas bien. Hay que disfrutar de todo, del proceso, de la preparación, del planteamiento y de la ejecución, y mantener ese ambiente en todo el equipo de trabajo, porque solos no hacemos nada. Si ellos no tienen el mismo entusiasmo, tenemos menos posibilidades de que salga bien", añade orgulloso de su 'familia' en las carreras.

Sin olvidar la preparación física, que en su caso -en 2007 sufrió una caída que le dejó en silla de ruedas- es primordial. "Entreno como cuando iba en moto, con la gran diferencia de la lesión medular, el 80% de mi cuerpo no lo siento, y en la preparación física durante el año debemos ir con mucho cuidado de no sobrecargar ninguna zona. Cuanto más mayor me hago, más me tengo que cuidar", expresa, ayudado en este aspecto por su entrenadora personal y pareja, Lidia Guerrero.

"EL DAKAR CADA VEZ ES MÁS UNA CARRERA DE PEQUEÑOS DETALLES"

Y después de 10 participaciones en coches, Esteve disfrutará en 2026 del "mejor coche" que ha pilotado. "Es increíble. Antes íbamos con un motor V8 atmosférico, ahora con V6 biturbo. La respuesta del motor es completamente distinta, el coche es más ancho, el sistema de suspensión es distinto, tiene muchísima más tracción. Te subes al coche y no te quieres bajar. Es un Dakar muy ilusionante", confiesa.

Un Dakar que se parece poco al que corrió por primera vez en 1998. "Ahora tenemos la carrera hipercontrolada, a nivel de seguridad ha mejorado muchísimo, los coches y las motos tecnológicamente han mejorado muchísimo. Ahora la mecánica ya no se rompe, el ritmo de carrera ha subido muchísimo y al ser parte del Mundial, no son 15 etapas, son como 15 carreras dentro del Dakar", reflexiona.

"Y los equipos tienen tres objetivos en el Dakar, los equipos oficiales tienen 4 ó 6 pilotos, ó 4 oficiales y 4 de soporte, porque un objetivo es ganar el Dakar; otro es salir líderes del campeonato del mundo de pilotos; y el tercero, salir líderes de constructores. Es una carrera bastante complicada en sí. ¿Volver a la esencia? Es que han pasado 20 años, la sociedad y la carrera han cambiado, el Dakar se ha adaptado a los cambios tecnológicos", valora.

A Esteve le gusta que el Dakar ahora esté dentro del Mundial de Rally-Raid, porque les permite ver "cómo va evolucionando todo". Por ejemplo, este año en Arabia no vamos al 'Empty Quarter'. ¿Va a cambiar mucho la carrera? No, la carrera es la misma. No vamos a ir a una parte de Arabia, pero vamos a estar en otra. Nos preocupa mucho, por ejemplo, cómo se va a implementar la navegación para no perdernos nada y que no nos pille por sorpresa. La carrera cada vez es más complicada y cada vez es más de pequeños detalles", opina.

"El Dakar 2026 va a ser largo, muy largo. Tiene más kilómetros cronometrados que ninguna edición. Hay etapas, casi todas, de 500 kilómetros. Pienso que es una carrera muy equilibrada, al menos esa es la idea. Hay una etapa que es 100% arena antes de la etapa descanso que si Castera dijo que es difícil, es que es muy difícil", avanza el catalán.

"¿OBSESIÓN? CERO; ¿TRANQUILIDAD?, TODA; ¿GANAS DE CORRER?, MUCHAS"

Con 20 ediciones a sus espaldas, el objetivo de Esteve ya "no es acabar". "En motos, a partir del cuarto año, que ya hice cuarto en la general con mi equipo privado, el objetivo era ganar. Entonces, ahí abandoné dos años. Uno por que me rompí el bazo y luego rompí el motor en Libia", recuerda.

"Ahora en coches, abandoné un año por una rotura del turbo en Arabia. Yo creo que ahora lo magnífico que hay en el Dakar es que hay mucha competitividad. Hay muchas marcas con muchos pilotos y el ritmo de la carrera es frenético. Esto es bonito, porque pasan cosas, no es una carrera aburrida. Estamos en un momento en el que está muy abierto y yo creo que esto es lo que hace de la carrera que sea tan interesante", desea.

Aunque cree que entre el 10º y el 20º es el puesto en el que deberían estar al finalizar la prueba. "Creo que de los cinco primeros no vamos a estar. Del 5º al 10º es muy complicado. Nos gustaría estar más cerca del 10º que del 20º. Tenemos equipo, tenemos coche, tenemos experiencia para estar entre el 10º y el 20º. Debemos mantener el coche siempre en el mejor estado posible, estar ahí. Este año será importante tener una buena regularidad", analiza.

Pero insiste en que le obsesiona "cero" el resultado. "No tengo ninguna obsesión. Mi objetivo en el Dakar es ser más competitivo que nunca. Hay una mentalidad en el equipo que nos va a permitir luchar por cosas más importantes. Eso está clarísimo. Pero todo el mundo mejora. Hay casi 25 pilotos que están en las estructuras oficiales con el objetivo de ganar. Nos gustaría estar con ellos, naturalmente. ¿Obsesión? Cero. ¿Tranquilidad? Toda. ¿Ganas de correr? Muchas", resume.

Finalmente, Esteve también resalta la labor de Repsol con los combustibles de origen renovable -en un 70% actualmente-, una rama de la alta competición que disfruta "muchísimo". "Por primera vez, aparte de lo deportivo, siento que formo parte de un proyecto que nos lleva a un cambio. La competición no puede mirar hacia otro lado", dice tajante.

"Me apasiona durante todo el año compartir los datos con los ingenieros, saber dónde estamos y que contribuyamos a esa descarbonización de la alta competición de una forma tan directa. Es un proyecto maravilloso", defiende. "Me gusta ver los datos, saber cómo funciona. Y luego, a nivel competitivo, es un reto, podemos empezar a correr y a hacerlo bien y mezclarnos con pilotos a los que admiro, es una ilusión", concluye.