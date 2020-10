La italiana Federica Pellegrini da positivo por coronavirus

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nadadora italiana Federica Pellegrini, campeona olímpica y seis veces campeona del mundo, anunció este jueves que ha dado positivo por coronavirus y se perderá un evento de la Liga Internacional de Natación (ISL) en Budapest.

"Acabo de recibir malas noticias", dijo Pellegrini, de 32 años, en un vídeo publicado en Instagram en el que no pudo impedir sus lágrimas. "Hice una prueba con hisopo esta tarde y el resultado es positivo. Así que soy positivo por COVID-19", añadió.

Pellegrini dijo que comenzó a sentirse enferma durante el entrenamiento del miércoles. Además, explicó que pasará 10 días aislada en casa y que estaba "muy triste" por perderse la competición de la ISL, donde fue catalogada como una de las mejores nadadoras.

El evento de Budapest de seis semanas comienza este viernes. "No sé si reír o llorar, aunque, como pueden ver, he estado llorando hasta ahora. Intentaremos sacar el lado positivo de esto, aunque por el momento no puedo verlo", dijo.

Pellegrini ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008, estableciendo el récord mundial de 200 metros libres. Un año después, mejoró el récord que aún ostenta, ganando el primero de seis Campeonatos del mundo.