Iván Cano se proclama campeón del mundo en longitud T13 y Alba García gana el bronce en 100 m

Archivo - El atleta español Iván Cano durante la final de longitud F13 de París 2024 - CPE - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El atleta alicantino Iván José Cano fue el gran protagonista este miércoles en la quinta jornada del Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico que se disputa hasta el 5 de octubre en Nueva Delhi, gracias a su oro en el salto de longitud T13, mientras que Alba García aportó un bronce en los 100 m T11.

El saltador español volvió a situarse entre los mejores con discapacidad visual de esta disciplina. Plata paralímpica en 2021 y plata mundial en 2024, se había quedado sin subir al podio en los pasados Juegos Paralímpicos de París donde concluyó en la quinta plaza.

Pero esta vez, Cano demostró su nivel y se llevó el oro gracias a un gran penúltimo intento, en el que se fue por encima de los 7 metros. Unos 7.11 que además fueron su mejor marca personal, superando los 7.04 que tenía hasta ahora y después de un año donde su mejor brinco había sido de 6.91.

El alicantino superó al japonés Ryota Fukunaga, plata con un salto de 7.04, mientras que el noruego Vergad Sverd fue bronce con 6.88. Joan Sirera fue el otro español que disputó esta prueba, en la que no entró en la mejora y se quedó fuera de la lucha por las medallas después de tres nulos.

La otra alegría de la jornada para la delegación española vino por medio de la velocista con discapacidad visual Alba García, que junto a su guía Diego Folgado, se colgaron la medalla de bronce en los 100 m T11 (atletas ciegas) al conseguir su mejor marca personal y parar el crono en 12.21, mejorando los 12.75 que tenía. El oro fue para la brasileña Jerusa Geber (11.81) y la plata para Yiming Liu (12.21).

Con estas dos nuevas medallas, la selección española suma ya seis en estos Mundiales de Nueva Delhi, dos de ellas de oro, y puede subir posiciones en el medallero de la cita hasta colocarse en el 'Top 20', en la decimovena posición.

También en los 100 metros, pero de la categoría T64 para atletas con discapacidad física, Fiona Pinar consiguió meterse en la final donde termino en la sexta posición con un tiempo de 13.59. Además, David Fernández y Diego Ruiz se quedaron fuera de las finales de lanzamiento de disco F57 y de los 400 metros T12, respectivamente.