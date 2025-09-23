Jaime Canalejo y Javier García, en dos sin timonel, lucharán por las medallas en el Mundial de Remo

Los remeros españoles Jaime Canalejo y Javier García, en dos sin timonel, en el Mundial de Remo. - FER

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los remeros sevillanos Jaime Canalejo y Javier García, en la categoría de dos sin timonel, accedieron a la Final A en la tercera jornada de los Campeonatos del Mundo de Remo, que se están disputando en Shanghái (China), por lo que pelearán por colgarse medalla.

La tercera jornada del Mundial de Remo dejó la primera clasificación de uno de los ocho botes de la delegación española para la lucha por las medallas. Y fue el dos sin timonel masculino, que al contrario del cuatro scull masculino sí ha superado las semifinales y se asegura un puesto entre los seis mejores para optar a las preseas en el Shanghai Water Sports Centre.

Los remeros Jaime Canalejo y Javier García, actuales platas mundiales, sacaron el billete para la Final A en dos sin timonel, programada para el jueves a las 8.44 hora peninsular española. Para ello, los dobles diplomas olímpicos, vencedores de su eliminatoria en la jornada inaugural, sólo cedieron ante la dupla de Nueva Zelanda, firme candidata al oro en China.

Los sevillanos, segundos durante los distintos puntos de referencia de los 2.000 metros del recorrido, cruzaron la llegada en un tiempo de 6:28.56, por los 6:25.89 de los oceánicos.

Posteriormente, llegó el turno del cuatro scull masculino del gallego Caetano Horta, el sevillano Gonzalo García y los catalanes Igor Teixidor y Jordi Jofre, que no podía pasar de la quinta posición en la segunda serie semifinal y tendrá que disputar la Final B, con el séptimo puesto como mejor resultado.

El cuarteto español inició la regata con fuerza y se colocó entre los mejores al paso por el primer parcial. De hecho, era segundo tras 500 metros, sólo superado por Polonia. Pero, con el paso de los metros, el bote español fue cediendo ante el empuje de sus rivales y cruzó la meta en el quinto puesto.