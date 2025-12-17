Jake Paul promete "sorprender al mundo" en su combate contra el excampeón mundial del peso pesado Anthony Joshua

Archivo - El boxeador británico Anthony Joshua - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES 17 Dic. (dpa/EP) -

El 'YouTuber' estadounidense Jake Paul ha asegurado que planea "sorprender al mundo" y "dar la mayor sorpresa en la historia del deporte", mientras se prepara para enfrentarse al boxeador británico Anthony Joshua este próximo domingo en el Kaseya Center de Miami.

En una pelea a ocho asaltos, el creador de contenido estadounidense se enfrentará al excampeón mundial de los pesos pesados, que ostentó el título unificado de 2017 a 2019 y de nuevo de 2019 hasta 2021.

"Uno de los dos se va a dormir, eso es lo que vamos a hacer aquí. De eso se trata esta pelea de pesos pesados", aseguró Paul tras bajarse del ring' después de un entrenamiento público. Por su parte, el excampeón dijo a los medios que era un "honor" ser invitado a pelear en Estados Unidos. "Tengo que darle respeto por aceptar esta pelea porque estoy listo", manifestó.