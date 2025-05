Jakob Ingebrigtsen presenta su primera colección de Nike

Encarna la mentalidad, la disciplina y la fuerza interior del bicampeón olímpico

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El atleta noruego Jakob Ingebrigtsen, campeón olímpico en Tokyo 2020 y Paris 2024 en 1.500 y 5.000 metros, respecticamente, presenta su propia colección, 'Jakob Essentials', que encarna la mentalidad, disciplina y fuerza interior del plusmarquista mundial de 1.500 y la milla en pista cubierta.

Jakob Ingebrigtsen no desperdicia energía ni palabras. No corre para vencer a otros sino para superarse a sí mismo. "No me gusta hablar de lo que podría ser, porque es más fácil simplemente hacerlo", afirmó Ingebrigtsen, cuya mentalidad inspira su primera colección con la multinacional estadounidense.

Cocreada con el propio atleta nórdico, la colección Nike Running 'Jakob Essentials', disponible desde este jueves 15 de mayo, refleja visualmente su obsesión por el detalle, la claridad mental y sus valores más profundos. Lejos del ruido o el espectáculo, el diseño transmite una confianza silenciosa, como la de sus anillos de oro titanio y sus tatuajes minimalistas.

"Podría haber sido más indulgente conmigo mismo y probablemente haberme relajado e intentado ganar, pero ese no es mi estilo de correr", comentó. Cada prenda fusiona innovación técnica con referencias íntimas: líneas repetidas que evocan su mentalidad analítica, texturas metálicas que destacan su estilo característico, y cinco estrellas nórdicas ocultas en la plantilla como homenaje a su familia.

ROPA Y CALZADO DE ALTO RENDIMIENTO

La colección equilibra rendimiento, precisión y estética. El calzado, incluyendo Pegasus 41, Zoom Fly 6, Vaporfly 4, Dragonfly Elite y Victory 2, presenta acabados dorado metálico, capas translúcidas y contrastes mate-brillante, en una paleta refinada que va del Sail al negro, con toques de plata clara y gris tenue.

Detalles ocultos como las cinco estrellas nórdicas en la plantilla y el mensaje 'Only for me' anclan la colección a la historia personal de Ingebrigtsen. La ropa como chaquetas, camisetas, capas intermedias, camisetas Aeroswift y pantalones cortos combina cortes ergonómicos, texturas técnicas y gráficos lineales que reflejan su mentalidad clara y sin distracciones: un camino diseñado para el enfoque y la eficiencia.