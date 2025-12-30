Janire González-Etxabarri: "Lo que más me costó para el oro mundial fue creer en mí misma"

La surfista española Janire González-Etxabarri, como embajadora de Iberdola. - IBERDOLA

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La surfista española Janire González-Etxabarri confiesa que lo que "más" le costó para alzarse con el histórico título mundial fue "creer" en sí misma, aunque "todavía" sigue sin creérselo; mientras que sabe que uno de los aspectos positivos que tiene el surf es "que no hay tanta presión como en otros deportes", aunque es consciente de que no se va a poder "ganar la vida" dedicándose solo a ello.

"Sigo trabajando, siendo humilde y siempre dando a entender que hay que trabajar, que el surf no es fácil y no es para toda la vida porque llega un punto que no vas a ganar como un futbolista y que lo más probable es que sólo con el surf no te vas a ganar la vida, así que trato de aprovechar el momento", manifestó la joven surfista en una entrevista concedida a Europa Press como embajadora de Iberdrola.

Tras la entrega de los premios Supera de Iberdrola, Janire González-Etxabarri mostró, a través de su inocente mirada, cierta tranquilidad después de comenzar a sentir en este 2025 que "todo el trabajo hecho por fin ha dado resultados". La vasca se proclamaba en el mes de septiembre campeona del mundo durante los ISA World Surfing Games 2025. "Todavía no me lo creo", remarcó.

Esa incredulidad le viene persiguiendo y fue uno de los mayores retos en la consecución del título mundial. "Lo que más me ha costado fue creer en mí misma y el creer que, aunque esté en un mundial, es posible. Aunque creas que hay gente mejor, si tú te lo crees y trabajas teniendo disciplina todos los días, se puede", reflexionó.

La deportista vasca es consciente de que el surf es "un deporte muy difícil" y que el hecho de lograr éxitos no depende únicamente del deportista. "Aunque tú lo des todo, dependes de la naturaleza, del mar, porque a veces no pillas las olas o justo cambia la marea y te toca el momento malo", señaló la española, que intenta quedarse con el lado positivo.

"Estoy muy feliz y agradecida con todo mi equipo que me apoya y que ha hecho posible este título. Tengo una familia que me apoya; y un equipo y entrenador que están todos los días ayudando. Saben el camino, porque ya lo han hecho anteriormente, así que confiando en el trabajo", destacó González-Etxabarri.

"PARECE QUE EL TÍTULO MUNDIAL SIGUE SIENDO UN SUEÑO PARA MÍ"

A sus 20 años, todavía no se siente una pionera del surf, a pesar de los hitos cosechados. "Parece que el título mundial sigue siendo un sueño para mí, así que diría que no, no me siento pionera; aunque hay mucha gente que me lo dice y yo les digo 'qué va'", aseveró.

"Son muchos años y estoy acostumbrada a la presión, ya tengo otra madurez. Al final llevo compitiendo casi 10 años de mi vida y tengo 20, es mucho tiempo, son muchos campeonatos y mucha experiencia que se va aprendiendo. Creo que el surf tiene lo bueno que no hay tanta presión como en otros deportes y que no hay tanta gente mirándote ni tienes tantos ojos puestos", confesó.

Janire González-Etxabarri ya estuvo en los Juegos Olímpicos de París de 2024, una cita de la que resalta la "seguridad" durante los días de competición para una delegación española que se entendió a la perfección. "En el surf no estamos acostumbrados a tanta seguridad. Además, haberlo hecho con un equipo en el que todos éramos vascos, creo que hizo que nos entendiéramos mucho ya que nos conocíamos todos. Fue una experiencia increíble", consideró.

Es por ello que la surfista vasca ya piensa en Los Angeles 2028, que no "está tan lejos" en el calendario. "Al final hace más de un año estábamos en París y parece que hace mogollón, así que la verdad que con muchas ganas de clasificarnos", advirtió. Y a esa clasificación le pide un deseo "muy especial e increíble": "Ojalá hacerlo con mi hermana".

Y es que su hermana Annette, de 18 años, también se subió a la ola de este deporte uniendo aun más si cabe su relación ya que "lo hace todo más fácil". "Al final tienes a una persona que quieres, que confías al cien por cien y tienes un apoyo diario", apuntó una Janire González que lo deja muy claro: "Sin ella no estaríamos al nivel que estamos".

Finalmente, la campeona del mundo es clara con su objetivo para la nueva temporada: "Ganar el mundial júnior y clasificarme, si hay suerte, para el CT (el Championship Tour, de la World Surf League -WSL-)". Esto último junto a su "inseparable" hermana.