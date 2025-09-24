Javier Aguilar se proclama subcampeón del mundo de Escalada Paralímpica

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escalador andaluz Francisco Javier Aguilar dio la única medalla a la selección española presente en los Campeonatos del Mundo de Escalada Paralímpica que se disputaron en Seúl tras proclamarse este miércoles subcampeón del mundo en la modalidad de B1 para deportistas con discapacidad visual.

Según informó en nota de prensa la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), Aguilar, de la clase B1, se clasificó para la final tras situarse en segunda posición en las clasificatorias con una puntuación de 2.0 tras completar las dos series con un 31+ (2) y un 35 (2), y defendió esa posición en la final donde consiguió una puntuación de 36 para acabar por detrás del gran favorito, el japonés Sho Aita (38+), que conquistó su sexto título mundial.

Por su parte, Guillermo Pelegrín (B2) y Paula de la Calle (AU3) estuvieron muy cerca del pase a la final, tras completar sus respectivas rondas clasificatorias en cuarta posición, mientras que Iván Germán (AL2/7º), Urko Carmona (AL2/8º), Albert Guardiá (AL2/9º), Ana Gómez (AU2(8ª) y María Cabezas (AU2/11ª) quedaron más lejos.