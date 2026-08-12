Jennifer Miranda participa en el 'training camp' para la despedida Katie Taylor

Las boxeadoras Katie Taylor (izquierda) y Jennifer Miranda (derecha) en un entrenamiento - THE BOXER CLUB

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora española Jennifer Miranda está participando en el 'training camp' que está llevando a cabo la irlandesa Katie Taylor, una de las grandes figuras de este deporte, de cara a su despedida del próximo 5 de septiembre en Dublín.

Taylor dirá adiós al cuadrilátero en el Estadio Croke Park ante la francesa invicta Flora Pili donde se pondrán en juego los títulos mundiales del peso superligero. La irlandesa fue campeona olímpica en Londres 2012 y campeona mundial indiscutida en dos categorías durante su gran trayectoria.

Ahora, "tras su destacada actuación internacional en el Madison Square Garden de Nueva York", donde peleó contra Alycia Baumgartdner en la velada marcada por el combate entre Taylor y Amanda Serrano, la boxeadora española Jennifer Miranda ha sido escogida por el equipo de la irlandesa para formar parte de su preparación, según informó este martes 'The Boxer Club'.

La primera parte de la concentración se ha desarrollado en Manchester, Connecticut, base habitual de preparación de Taylor, donde la 'Tormenta' Miranda ha trabajado durante diez días junto a la campeona irlandesa. Bajo la dirección de Ross Enamait, entrenador de Taylor, y Javier Pardo, preparador de la española y responsable de 'The Boxer Club', ambas boxeadoras han completado diferentes sesiones de trabajo y 'sparring' de alto nivel.

En la concentración también ha participado la brasileña Jully Poca, recientemente incorporada a 'Most Valuable Promotions' ('MVP'), promotora de la que también forma parte Jennifer Miranda. Ambas representan la apuesta de MVP por seguir impulsando el talento internacional y el crecimiento del boxeo femenino a nivel mundial.

Para la boxeadora española, este 'training camp' supone un nuevo paso dentro de la élite internacional después de su participación en la histórica velada celebrada en el Madison Square Garden y confirma "su consolidación dentro del panorama internacional", lo que le permite "continuar trabajando y compartiendo 'ring' con algunas de las principales figuras del boxeo mundial".

'TBC' anunció igualmente que en los próximos días, el manager de la gaditana, Sergio Pérez, anunciará junto con 'MVP' novedades sobre los próximos compromisos y fechas de la boxeadora española, que continúa dando pasos firmes en el panorama internacional y preparando los nuevos retos de su carrera profesional.