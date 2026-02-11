Jesús Fernández y Óscar Calatayud, nuevos seleccionadores de fútbol americano absoluto y sub-19

Jesús Fernández Pino, nuevo entrenador de la selección nacional masculina absoluta. - FEFA

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos Jesús Fernández y Óscar Calatayud se convirtieron este miércoles en los nuevos seleccionadores nacionales masculinos absoluto y sub-19, respectivamente, de fútbol americano, según informó la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA).

Esta nueva etapa llega al combinado nacional tras la salida por motivos personales de Marcos Guirles, hasta ahora al frente de ambos combinados. Jesús Fernández Pino, integrante del cuerpo técnico de LG OLED Black Demons Las Rozas, asumirá el cargo de seleccionador de la selección nacional absoluta masculina. Le acompañarán Óscar Calatayud (Badalona Dracs), como coordinador ofensivo; Ricardo Martín (Osos Rivas), como coordinador defensivo; y Genaro Alfonsín (Badalona Dracs), responsable de los equipos especiales.

En la seección nacional sub-19, el organigrama estará encabezado por Calatayud, que ejercerá como entrenador principal. Fernández Pino ocupará el puesto de coordinador ofensivo, mientras que Juan Antonio Escobar (Osos Rivas) será el coordinador defensivo. Genaro Alfonsín volverá a estar al frente de los equipos especiales y el cuerpo técnico se completará con Pol Singleton, Sandro Moreira y Álex González Posito como asistentes.