Jesús Velasco: "España tiene una espina clavada, está en entredicho nuestra categoría"

Jesús Velasco, seleccionador español masculino de fútbol sala. - RFEF

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol sala, Jesús Velasco, reconoció el sufrimiento este miércoles para avanzar a la final de la Eurocopa después de un 1-2 ante Croacia, contento por el buen torneo y la búsqueda de un título que devuelva al fútbol sala español a entre los mejores del mundo.

"Hemos afrontado un gran equipo. No hemos conseguido alejarnos en el marcador, a pesar de ese gran acierto al final del primer tiempo. Creo que el primer tiempo hemos estado mejor en la fase ofensiva. En el segundo nos hemos conformado con esos dos goles y se ha demostrado que dos goles en fútbol sala son muy pocos", comentó a los micrófonos de la UEFA tras la semifinal.

Velasco apuntó que les faltó mirar más hacia la meta rival, y terminaron sufriendo con el 1-2 en los últimos minutos e incluso un balón al larguero de los croatas. "Hay que defenderlos de la mejor manera que sabemos, que es atacando. Al final ha venido ese gol un poco de casualidad pero Croacia ha demostrado que es un rival digno, que nos ha puesto las cosas complicadas. Nos ha hecho sufrir", dijo.

Por otro lado, el seleccionador valoró el llegar a la final de la Eurocopa, ocho años después y diez del séptimo y último título. "Significa mucho. En España el fútbol sala está muy arraigado, tenemos una liga muy fuerte y venimos de un muy mal resultado en el último Mundial. Tenemos una espina clavada, todo el fútbol sala español, está un poco en entredicho nuestra categoría", apuntó.

"Estamos haciendo un buen Europeo, estamos demostrando que somos un equipo fuerte, que somos un equipo top, y vamos a ver quién venga. Lo importante es que esté España en la final. Los dos son buenos, el que venga", terminó.