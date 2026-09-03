Joma crea junto a Juanlu Esbrí su segunda edición especial de pádel

Juanlu Esbrí posa con la nueva pala de su colección con Joma - JOMA

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Joma' y el jugador de pádel Juanlu Esbrí se han unido para lanzar su segunda colección especial juntos, formada por las zapatillas 'Ultralight' y la pala 'Blast', una edición que muestra el trabajo de la marca escuchando al deportista, trasladando su identidad al diseño y comprobando técnicamente el producto antes de llevarlo a la competición.

Según indicó este jueves 'Joma' en nota de prensa, Juanlu Esbrí ha trabajado junto al equipo de la firma durante el desarrollo de la colección, cuya personalización se ha centrado en conectar su experiencia, sus necesidades en pista y su manera de entender el juego con las prestaciones de los productos que utiliza.

A partir de ese diálogo, 'Joma' ha construido una propuesta con identidad propia y coherencia entre las zapatillas 'Ultralight' y la pala 'Blast', que comparten el mismo planteamiento estético ya que apuestan por una composición asimétrica que combina tonos verdes, azules y amarillos en bloques de color y transiciones degradadas. "Este diseño deportivo crea una imagen enérgica, reconocible y pensada para destacar en el juego", advierte 'Joma'.

Además, la colección también es el resultado de un proceso de validación técnica ya que los materiales, la construcción y el comportamiento de los productos se someten previamente a pruebas de laboratorio para comprobar que cada producto responda a las necesidades de los jugadores profesionales.

El lanzamiento de la edición especial de Juanlu Esbrí supone además la incorporación de un nuevo modelo a su equipamiento, que pasa a utilizar las zapatillas 'Ultralight' después de competir con las 'Slam' hasta ahora y que están desarrolladas para aportar agilidad y ligereza en cada punto sin perder estabilidad y protección.

Así cuentan con 'upper' liviano y transpirable elaborado con 'mesh' técnico, equipado con el sistema de ventilación 'VTS' y ajuste termosellado 'Joma Sportech', una mediasuela de 'phylon' con densidad optimizada, flexible y una excelente respuesta ante impactos, el sistema 'Stabilis', situado en el mediopié y que se trata de una pieza semirrígida que mejora la estabilidad, reduce el riesgo de torsiones y ayuda a prevenir lesiones en los movimientos explosivos, y la suela 'Omni' de caucho 'Durability', formada por pequeños tacos circulares para mejorar la durabilidad en superficies duras y facilitar los deslizamientos.

La pala 'Blast' completa esta edición especial, una propuesta ideal para Esbrí por su combinación de "comodidad, versatilidad y eficacia en las distintas fases del juego". Cuenta con forma híbrida, junto con un punto dulce amplio y un balance medio-alto, unas características que otorgan confort durante su uso sin penalizar la potencia en los golpeos aéreos y ofensivos.

La pala ha tenido una construcción en carbono '12K', con 'Aerobump Tech', una serie de canales que favorecen un movimiento más cómodo y fluido, y la presencia del Sistema Dual 'Tech Frame', que completa la estructura para proteger el marco durante el juego.