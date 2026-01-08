Joma equipará al equipo húngaro de atletismo. - JOMA

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fabricante español de equipamiento deportivo Joma y la Federación Húngara de Atletismo (MASZ) han anunciado conjuntamente la firma de un acuerdo por el que la empresa toledana suministrará la equipación oficial de la selección nacional de atletismo de Hungría.

Para la Federación Húngara de Atletismo es de "especial importancia" colaborar con socios que compartan un firme compromiso con el desarrollo del atletismo, el apoyo a los deportistas y los más altos estándares profesionales de calidad.

El presidente de la Federación Húngara de Atletismo, Miklós Gyulai, se declaró "encantado" por iniciar una colaboración a largo plazo con Joma. "Se unen dos organizaciones que en los últimos años han seguido una trayectoria de crecimiento dinámico y que comparten los mismos valores fundamentales: calidad, innovación y dedicación a los atletas", indicó.

Miklós Gyulai se mostró convencido de que esta cooperación no solo elevará la equipación de su selección nacional a un nuevo nivel sino que también tendrá un impacto positivo en el atletismo húngaro en su conjunto. "Creemos que, junto a Joma, podremos representar valores que refuercen aún más la percepción del atletismo tanto a nivel nacional como internacional", añadió.

Por su parte, la directora de Marketing y Consejera Delegada de Joma Sport, Marina López, confesó estar "muy emocionada" de anunciar este acuerdo de patrocinio con la Federación Húngara de Atletismo, una colaboración que refuerza el "compromiso" de la empresa con el atletismo a nivel internacional.

"En Joma compartimos los valores del atletismo, como el esfuerzo, la superación y la dedicación. Este acuerdo nos permite apoyar a los atletas húngaros y contribuir al desarrollo del atletismo en Hungría, aportando nuestra experiencia al servicio de la selección nacional", manifestó López.