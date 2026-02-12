Archivo - Joma se inspira en la Antigua Roma para sus zapatillas de la ACEA Run Rome The Marathon 2026. - JOMA - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma se ha inspirado en la Antigua Roma para diseñar los dos nuevos modelos de zapatillas, las R-5000 con placa de carbono y las R-2000 sin ella, de la ACEA Run Rome The Marathon 2026, que se disputará el próximo 22 de marzo y que conectan la innovación y el legado histórico de la capital italiana.

Desarrollados para responder a las necesidades de diferentes tipos de corredor, los dos modelos elegidos por la marca integran tecnología de última generación y materiales testados en laboratorio. Por un lado, las zapatillas R-2000 ofrecen polivalencia y versatilidad, aspectos fundamentales para aquellos corredores que busquen alto nivel de amortiguación.

Por su parte, las R-5000 con placa de carbono otorgan la máxima reactividad y eficiencia en carrera.

El diseño de la edición especial de Joma x ACEA Run Rome The Marathon se inspira en los símbolos más representativos del Imperio Romano. El color rojo, protagonista del upper de las dos zapatillas, hace referencia a los estandartes romanos, los mantos de los comandantes y al color del poder, la fuerza y la determinación.

Por otro lado, el dorado aparece en los detalles del upper, dibujando siluetas que evocan las armaduras de los gladiadores. Esta combinación cromática aporta una estética impactante para dar al atleta moderno la misma fuerza que tenía el guerrero de la Antigua Roma para enfrentarse a los desafíos.

La mediasuela, también con acabado en oro, prolonga esta simbología y remite a valores como la grandeza, el honor y la eternidad.

Para garantizar la fiabilidad, la durabilidad y el rendimiento, Joma ha testado rigorosamente estas zapatillas en laboratorio. Cada componente se ha evaluado bajo condiciones extremas de impacto, torsión y desgaste, asegurando sus prestaciones en cualquier tipo de recorrido o situación de carrera.

Las R-2000 x ACEA Run Rome The Marathon ofrecen una pisada equilibrada gracias a la combinación de amortiguación, reactividad y ligereza, ayudando a reducir el esfuerzo y mejorar el rendimiento. Su mediasuela con drop de 10 mm y doble material aporta estabilidad: tecnología Fly Reactive en el talón para mayor impulso y phylon de alta densidad en el antepié para una correcta absorción del impacto.

Y las R-5000 x ACEA Run Rome The Marathon incorporan la tecnología Carbon Plate en la entresuela, junto el material de última generación Fly Reactive. Ambos sistemas optimizan la biomecánica de la pisada y maximizan la velocidad sin sacrificar la comodidad.

Además, están concebidas para alcanzar ritmos altos en competición sin sentirse limitado por el peso (247 gramos). Las dos cuentan con upper transpirable y ligero, equipado con el sistema VTS, que ayuda a evacuar el sudor y gestionar la humedad junto al sistema de ajuste termosellado Joma Sportech para eliminar los puntos de fricción.