Joma lanza una edición especial de las zapatillas 'Top Flex' para ElPozo Murcia y Movistar Inter

Archivo - Joma ha lanzado una edición especial de las zapatillas 'Top Flex' para Movistar Inter. - JOMA - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma lanza dos nuevas ediciones especiales de su icónico modelo 'Top Flex' para fútbol sala dedicadas a ElPozo Murcia Costa Cálida y Movistar Inter, dos referentes del futsal nacional e internacional.

La edición especial del ElPozo Murcia Costa Cálida refleja la intensidad y el carácter que han convertido al club en uno de los históricos del fútbol sala español. Inspirada en sus colores rojo y blanco y en su tipografía oficial, esta versión incorpora detalles dinámicos que evocan la energía y el compromiso.

Para Movistar Inter, Joma ha desarrollado una edición especial que captura la grandeza y el legado de uno de los clubes más laureados del fútbol sala mundial. El diseño tiene como protagonista el color azul, con detalles en verde, dos colores característicos del club. Su acabado moderno incorpora detalles que simbolizan la innovación, la potencia y el liderazgo del equipo.

El modelo mantiene la esencia técnica de las clásicas Top Flex, unas zapatillas que ya son toda una referencia del fútbol sala profesional. Su precisión, tacto con el balón, control y su sensación de ajuste y comodidad, las convierten en un calzado a la altura de jugadores de élite como Pito.

Con upper de piel ultraflexible y transpirable, con refuerzos estratégicos para mayor durabilidad, disponen de sistema VTS de ventilación mejorado, que optimiza la transpiración, mediasuela phylon para mayor capacidad de absorción y retorno de energía, y suela durability de alta resistencia y agarre en superficies indoor.

Equipada con estructuras geométricas Rotation para facilitar los giros y movimientos explosivos de manera segura y evitando lesiones, y líneas Flexo para garantizar una suela más flexible.