Joma lanza su zapatilla especial para el torneo de Premier Padel en Dusseldorf

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma presenta sus zapatillas especiales para el torneo del circuito Premier Padel en Dusseldorf, que se disputará del 22 al 28 de septiembre en la localidad alemana, según informa la empresa toledana en un comunicado.

La proyección de Joma en el pádel ha dado lugar a este nuevo modelo desarrollado para uno de los circuitos con mayor repercusión, y que incorpora una estética que fusiona tonos vivos y dinámicos, inspirados en la energía, la vitalidad y el ambiente que se vive en este torneo.

La edición especial de la zapatilla Slam Premier Padel Germany rinde homenaje tanto al país anfitrión como a su tradición artística. Inspirada en los colores de la bandera alemana, la silueta combina negro, rojo y amarillo en un diseño lleno de energía.

Además, añade la esencia de la Bauhaus al utilizar líneas y círculos como elementos protagonistas, reflejando la pureza geométrica, la simplicidad estética y la funcionalidad que caracterizan a este icónico movimiento de diseño. El resultado es una zapatilla que une deporte, cultura y diseño en una pieza pensada para destacar en la pista.

Destinadas a jugadores con buena técnica, incorporan sistemas técnicos de última generación para garantizar lo máximo en amortiguación, estabilidad y protección. Su upper confeccionado en mesh transpirable permite la correcta ventilación del sudor.

La tecnología VTS, compuesta por pequeñas perforaciones, mantiene los pies frescos y secos incluso en las sesiones más intensas. El sistema de ajuste termosellado Joma Sportech adapta las zapatillas al pie sin añadir peso y eliminando las zonas de fricción.

En la puntera y laterales tienen refuerzo Protection para proteger la zona y alargar su durabilidad. La mediasuela lleva phylon superior, que aporta un retorno de energía excepcional. El Reactive Ball inferior ofrece una amortiguación superior. Esta combinación de materiales brinda estabilidad en los movimientos laterales y optimiza los arranques explosivos y los frenazos rápidos durante los cambios de dirección.

Por otro lado, la pieza semirrígida Stabilis, situada en el enfranque, la estabilidad de las zapatillas, reduciendo el riesgo de torsiones y ayudando a prevenir lesiones. Finalmente, la suela de caucho Durability es altamente resistente superficies duras, a la vez que facilita los deslizamientos para llegar más rápido a la pelota.