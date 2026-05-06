Joma lleva el movimiento natural al trail con las nuevas Tundra Barefoot. - JOMA

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas Tundra Barefoot de la marca deportiva Joma llevan el movimiento natural al trail y nacen de una idea cada vez más presente en el deporte actual, que el cuerpo no deja de moverse cuando termina el entrenamiento.

Después de los kilómetros, los cambios de ritmo y la exigencia física, los pies siguen acompañando cada paso del día. Y es precisamente ahí donde el movimiento natural gana importancia. Con este nuevo modelo barefoot para trail running, Joma apuesta por una experiencia de movimiento más libre, ligera y conectada con el terreno en los momentos de menor intensidad.

Diseñadas para el día a día del deportista, las Tundra Barefoot combinan flexibilidad, confort y naturalidad en una propuesta que amplía el universo Joma Barefoot sin renunciar al ADN técnico de la marca.

Las nuevas Tundra Barefoot forman parte de la línea Joma Barefoot, una colección creada para acompañar al deportista más allá de los momentos de máxima exigencia.

Una propuesta que entiende el movimiento desde una perspectiva más amplia, combinando rendimiento y sensaciones diferentes según cada momento del día. Lejos de sustituir el calzado técnico de entrenamiento o competición, Tundra Barefoot nace como un complemento dentro de la rutina deportiva.

Mientras las zapatillas de alto rendimiento están diseñadas para ofrecer protección, estabilidad y reactividad durante el esfuerzo, la línea barefoot apuesta por una experiencia más ligera, flexible y conectada con el terreno en contextos de menor intensidad.

Su diseño biomecánico y la tecnología Zero Drop favorecen una pisada más fluida y natural, permitiendo al pie moverse con mayor libertad y protagonismo en cada paso. Una filosofía con la que Joma amplía su ecosistema deportivo, ofreciendo soluciones adaptadas tanto al rendimiento como al movimiento diario.

Las Tundra Barefoot incorporan un upper fabricado en Jacquard técnico, un material ligero y transpirable que se adapta al contorno del pie para ofrecer un ajuste cómodo y flexible en cada paso. Además, el sistema de ventilación VTS mejora la circulación del aire y favorece la evacuación del calor y la humedad durante el uso diario.

El modelo integra también una plantilla antibacteriana diseñada para combatir el mal olor y facilitar la evacuación del sudor, ayudando a mantener una sensación de frescura y confort incluso en jornadas de uso prolongado.

En la parte inferior, la suela Joma Barefoot combina phylon y caucho para acompañar el movimiento del pie en diferentes superficies. Su estructura flexible y la tecnología Zero Drop permiten una transición más fluida y una mayor percepción del terreno, reforzando la sensación barefoot característica del modelo.

En un mercado donde el rendimiento y la innovación evolucionan constantemente, Joma continúa ampliando su propuesta para acompañar al deportista en todos los momentos de su rutina.

"Con las nuevas Tundra Barefoot, la marca refuerza su apuesta por una experiencia de movimiento más libre, ligera y conectada con el terreno, incorporando el concepto barefoot a su ecosistema deportivo desde una visión complementaria y equilibrada", concluye la nota.