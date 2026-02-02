Joma presenta su colección de atletismo en su debut en The National Running Show Birmingham

Los atletas de élite de Joma Josh Faulds y Weynay Ghebresilasie estuvieron en el stand de la marca deportiva española en la feria de running de Birmingham (Reino Unido). - JOMA

La marca deportiva Joma ha presentado su colección de atletismo en The National Running Show Birmingham, la feria nacional de running en el Reino Unido celebrada este pasado fin de semana y a la que la empresa afincada en la localidad toledana de Portillo de Toledo ha acudido por vez primera.

Este debut ha supuesto un paso clave en la estrategia de expansión de Joma en el mercado británico, donde pretende reforzar su posicionamiento por ser una de las comunidades de corredores más activas de Europa.

Durante el evento, que tuvo lugar entre el 31 de enero y el 1 de febrero, el stand de Joma recibió una afluencia de miles de visitantes, entre corredores populares, atletas, clubes y profesionales del sector, entre otros.

La participación permitió a los asistentes conocer la propuesta técnica de Joma y su apuesta por la innovación y el alto rendimiento. Uno de los grandes focos fue la presentación de las novedades en la alta gama de Joma, tanto en calzado como en textil técnico y en material de entrenamiento.

Los visitantes pudieron descubrir y probar sus modelos más avanzados, diseñados para ofrecer el máximo rendimiento en competición y entrenamiento. Otro momento clave fue la presencia de los atletas de élite Josh Faulds y Weynay Ghebresilasie, quienes explicaron las principales características del producto, compartieron su experiencia e interactuaron con el público.

La presencia de Joma en The National Running Show Birmingham refleja su compromiso a largo plazo con el mercado británico, donde volverá a estar presente en el Campeonato Europeo en pista cubierta de este 2026, que se disputará también en Birmingham del 10 al 16 de agosto.