Joma presenta su nueva colección de yoga: movimiento, equilibrio y comodidad.

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma presenta su nueva colección de yoga caracterizada por prendas técnicas en las que se ha tenido en cuenta el movimiento, equilibrio y comodidad para la práctica de una disciplina que conecta el cuerpo y la mente.

Pensada para el yoga, pero también para el barre, pilates y otras disciplinas de movimiento consciente, la colección apuesta por tejidos ligeros, elásticos y transpirables que se adaptan al cuerpo como una segunda piel.

Su diseño ergonómico y la incorporación de tecnologías que mejoran la ventilación y reducen las rozaduras permiten concentrarse en lo realmente importante: el equilibrio, la respiración y el control del cuerpo en cada sesión.

Pensada para responder a las necesidades de esta disciplina, la colección reúne prendas y accesorios que combinan funcionalidad, diseño y tejidos técnicos para la práctica del yoga.

La colección combina tonos suaves y naturales con colores más vibrantes que aportan energía a la práctica. Esta combinación refleja el espíritu del yoga, donde calma y dinamismo conviven en cada sesión. Las prendas están confeccionadas con tejidos técnicos ligeros y altamente elásticos que se adaptan al cuerpo como una segunda piel, acompañando cada movimiento con naturalidad y permitiendo realizar las posturas con total flexibilidad.

Esta elasticidad se combina con el sistema de costuras planas Flatlock, diseñadas para ofrecer una sensación extra cómoda sobre la piel y evitar rozaduras incluso durante las sesiones más intensas.

Además, la tecnología Micro-Mesh System mejora la ventilación en las zonas de mayor sudoración, ayudando a mantener una sensación de frescura y confort durante toda la práctica.

La propuesta incluye prendas esenciales como sujetadores deportivos, mallas, camisetas, shorts y calcetines específicos, diseñadas para ofrecer confort y sujeción. Igualmente, se completa con accesorios como esterillas o bolsas de deporte, pensados para acompañar cada sesión de yoga con funcionalidad y estilo.

Con esta nueva propuesta, Joma amplía su oferta de prendas para disciplinas indoor con una colección pensada para quienes integran el yoga en su rutina. Diseñada para adaptarse a diferentes niveles y estilos de práctica, combina funcionalidad, confort y diseño en prendas que acompañan cada sesión.