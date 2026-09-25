Joma presenta la versión de su zapatilla Slam para el circuito Premier Padel Germany P2. - JOMA

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma deportiva Joma presenta la edición especial de su zapatilla Slam con motivo del torneo Premier Padel Germany P2, un modelo que conserva las prestaciones técnicas de la versión original e incorpora los colores de la bandera alemana a la silueta del calzado de alto rendimiento.

Esta nueva propuesta acompaña la cita alemana del circuito internacional conectando el desarrollo de producto de la marca con el evento. La construcción técnica de la zapatilla se ha desarrollado para aportar estabilidad y respuesta en los desplazamientos laterales y en los cambios de dirección característicos de la disciplina.

El aspecto estético del calzado destaca por la integración del negro, el rojo y el amarillo, que avanzan en degradado a lo largo de la silueta. Esta distribución de los tonos de la bandera germana busca crear una transición continua que aporta profundidad y dinamismo al modelo.

La zapatilla está concebida para jugadores con buena técnica que necesitan amortiguación, estabilidad y protección en los apoyos laterales, arranques y frenadas rápidas. Su diseño incluye un 'upper' de 'mesh' transpirable con tecnología VTS para favorecer la ventilación del sudor.

Asimismo, la mediasuela combina phylon superior para favorecer el retorno de energía y Reactive Ball en la parte inferior para mejorar la absorción de impactos. El conjunto se completa con la pieza semirrígida Stabilis en el enfranque, orientada a reducir el riesgo de torsiones, y una suela de caucho Durability resistente al desgaste en superficies duras.