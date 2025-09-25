Archivo - Joma reedita las zapatillas R-2000 para la carrera Ponle Freno en Madrid. - JOMA - Archivo

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma, patrocinador técnico oficial, renueva el modelo de zapatillas R-2000 para la carrera Ponle Freno, que se celebrará el próximo 16 de noviembre por las calles de Madrid en apoyo a las víctimas de los accidentes de tráfico.

Gracias a la colaboración entre Joma y Ponle Freno, la mayor plataforma por la Seguridad Vial impulsada por Atresmedia, la marca lleva varias ediciones apoyando en la concienciación y prevención de los accidentes en carretera.

Joma reedita uno de sus modelos más versátiles y cómodos con un diseño cargado de guiños a la seguridad vial. En esta ocasión, el upper es negro e incorpora prints con símbolos de tráfico en varios colores, todos con un acabado reflectante que aumenta la visibilidad del corredor y refuerza el mensaje de seguridad en carretera.

En cuanto a prestaciones, la R-2000 incorpora las tecnologías más avanzadas del mercado. Gracias a su drop 10 mm y a la incorporación del sistema Fly Reactive en la parte trasera de la mediasuela, estas zapatillas impulsan al corredor 'obligándole' a ir más rápido.

Esta tecnología está compuesta por un material súper ligero que recupera su forma rápidamente, optimizando la reactividad y proporcionando un excelente retorno de la energía. Por otro lado, el upper está elaborado con malla técnica muy ligera y transpirable gracias al sistema de ventilación VTS.

También lleva el sistema de ajuste termosellado Joma Sportech, que elimina las zonas de fricción. Por último, la suela es de caucho Durability para soportar la abrasión sobre el asfalto.